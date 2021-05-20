Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как российские водители относятся к штрафам за нарушения ПДД. В исследовании приняли участие свыше 6000 респондентов из разных городов России. Как показали результаты опроса, российские водители, по их собственной оценке, редко сталкиваются с несправедливыми штрафами: 63% респондентов указали, что за последний год ни разу не попадали в такую ситуацию. Итоги исследования также свидетельствуют о том, что водители чаще всего успевают вовремя оплатить штрафы: 78% опрошенных указали, что делают это в течение двух недель после получения квитанции.

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Превышение скорости и непристегнутые ремни: за что чаще всего штрафуют водителей

Согласно результатам опроса, наиболее распространенной причиной получения штрафа для российских водителей становится несоблюдение скоростного режима: 30% респондентов отметили, что получали штрафы по этой причине за последний год.

На втором месте – непристегнутые ремни безопасности, за такое нарушение за последний год штрафовали 9% опрошенных водителей. Третью строчку в рейтинге занимает несоблюдение требований дорожных знаков или разметки: за последний год из-за этого оштрафовали 7% респондентов.

Из результатов опроса Авито Авто при этом следует, что женщины получают штрафы за несоблюдение скоростного режима реже, чем мужчины. Среди опрошенных мужского пола 33% указали, что их штрафовали за такое нарушение за последний год, а среди респондентов женского пола соответствующий вариант ответа выбрали 28%.

Справедливые или нет? Как российские водители воспринимают штрафы

Большинство опрошенных Авито Авто водителей отметили, что за последний год ни разу не сталкивались с несправедливо выписанным штрафом, который хотелось бы оспорить. Соответствующий вариант ответа выбрали 63% респондентов.

От 1 до 3 раз за последний год сталкивались с несправедливым, по их мнению, штрафом 26% респондентов, от 4 до 5 раз за год в такую ситуацию попадали только 4% опрошенных водителей.

Если говорить о суммах штрафов, абсолютно справедливыми ставки, действующие в России, считают 38% опрошенных водителей. Завышенными размеры штрафов считают 43% респондентов, а недостаточно высокими – 10%.

Ошибки приборов фиксации и отсутствие разметки: по каким причинам водители оспаривают штрафы

Абсолютное большинство (89%) опрошенных Авито Авто водителей за последний год ни разу не пытались оспорить выписанный штраф, 6% респондентов успешно оспаривали штрафы, еще 5% предпринимали попытку оспорить взыскание, но столкнулись с отказом.

Из числа тех, кто пытался оспорить штраф за последний год, 33% делали это по причине ошибки приборов фиксации скорости автомобиля, 24% – из-за отсутствия дорожного знака или разметки в месте нарушения ПДД, 20% – потому что совершали вынужденную остановку под запрещающим знаком. В итоге, согласно результатам опроса Авито Авто, эти три причины стали наиболее распространенными для оспаривания выписанных штрафов.