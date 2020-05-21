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Авито Авто: российский авторынок оживает – спрос вырос почти вдвое

21.05.2020 285 0 1

Автомобильный рынок России демонстрирует резкий рост – об этом сообщают аналитики Авито Авто. В мае спрос на сайте вырос на 42% по сравнению с началом апреля – периодом значительного снижения активности на рынке. Позитивную тенденцию подтверждают и данные сервиса MaxPoster: в мае продажи по России выросли на 83% по отношению к апрелю.

 

Партнерский материал

Эксперты Авито Авто также отмечают увеличение числа пользователей платформы. В мае их количество не только достигло докризисного уровня, а почти на 2% превысило показатель, зафиксированный в начале марта. Подобный рост может отчасти объясняться переориентацией россиян на вторичный авторынок в связи со снижением доходов за время самоизоляции. Кроме того, на фоне падения курса рубля многие стремятся вложить средства в том числе в транспортные активы.

Оптимистичную тенденцию подтверждают и данные сервиса MaxPoster. С 12 по 19 мая, после снятия ограничений, продажи дилеров, использующих сервис MaxPoster, выросли в целом на 83% по отношению к средним значениям апреля. В Москве наблюдается скачок в +235%; в Санкт-Петербурге продажи увеличились на 79%. В регионах рост продаж составил 73%. 

«Безусловно, введение режима самоизоляции поставило автодилеров в непростые условия и стало настоящим испытанием для их бизнеса. Однако уже сейчас мы видим, как рынок возвращается к докризисному уровню. После полного снятия режима самоизоляции вероятен еще более резкий рост числа сделок на авторынке. Люди, отложившие покупку автомобиля из-за карантина, вернутся к своим планам, и отложенный спрос превратится в реальный», –

отмечает Кирилл Вотяков, руководитель категории Авито Автомобили. ​

Как ранее выяснили аналитики Авито Авто, опросив пользователей платформы, пандемия коронавируса и ослабление курса рубля не оказали значительного влияния на планы россиян по покупке автомобилей. Более половины (53%) респондентов купят именно ту модель, которую планировали изначально. Порядка 8% участников опроса рассказали, что не станут откладывать сделку, но при этом приобретут более дешевый автомобиль, чем планировали изначально. Порядка 13% также выберут менее дорогую модель, но при этом отложат покупку на некоторое время. Лишь 16% опрошенных полностью откажутся от покупки нового автомобиля, при этом 7% из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющегося транспортного средства.

Со своей стороны Авито Авто будет оказывать меры поддержки профессиональным продавцам во всех регионах России до 31 мая. Скидки и специальные условия для размещения и продвижения объявлений будут доступны дилерам всех категорий транспорта. Подробности по ссылке.

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