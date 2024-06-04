Авито Авто: самые востребованные марки весны 2024 года – Chery и Geely

Количество объявлений о продаже новых автомобилей китайских производителей на платформе Авито Авто весной 2024 года оказалось на 175,1% больше, чем годом ранее. Средняя цена на такую машину составила 3 020 000 рублей.
Лидером по доле в предложении среди марок стала Chery: она получила 20,09%. На втором месте – Haval с 15,48%, на третьем – Geely с 14,12%. Замыкают топ-5 по предложению Changan (11,29%) и OMODA (10,34%). Лидером по динамике предложения среди 10 наиболее востребованных марок стали Jetour, GAC и JAC.
Спрос на новые китайские авто вырос год к году на 170,4%. Наибольшую долю в спросе весной 2024 года получила марка Chery: ее доля составила 15,58%. Вторую строчку рейтинга занял Haval с 15,46%, а третью – Geely с 13,35%. На четвертом месте оказался Changan (12,5%), а на пятом – OMODA (7,97%). Лидерами по росту спроса, как и предложения, стали Jetour, GAC, а третье место досталось марке Changan.
Топ-5 марок новых китайских автомобилей по доле в спросе, весна 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Chery
|15,58%
|2 980 000
|Haval
|15,46%
|2 799 000
|Geely
|13,35%
|3 395 000
|Changan
|12,5%
|2 750 000
|OMODA
|7,97%
|2 921 000
В сегменте автомобилей с пробегом китайских производителей предложение за год выросло на 71,6%. Средняя цена такого авто – 2 150 000 рублей. Наиболее заметно предложение выросло на автомобили марок LiXiang, EXEED и Changan.
Первое место по доле в предложении заняла марка Geely, получившая 22,67% от всех объявлений о продаже китайских авто с пробегом на платформе Авито Авто. На втором месте – Chery с 21,26%. Третью строку занял Haval с 10,01%. Замыкают пятерку лидеров LIFAN (8,88%) и Changan (7,43%).
Спрос на китайские авто с пробегом вырос на 15,2%. Максимальный прирост спроса продемонстрировали, как и в предложении, марки LiXiang, EXEED и Changan.
Лидером по спросу стала Geely: на ее долю пришлось 24,63%. Немного уступила ей марка Chery, получившая 22,93%. На третьем месте с заметным отставанием – LIFAN (11,87%). Четвертое место досталось бренду LiXiang, занявшему 6,81% от всего спроса, а пятое – марке Great Wall (6,77%).
Топ-5 марок китайских автомобилей с пробегом по доле в спросе, весна 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Geely
|24,63%
|2 380 000
|Chery
|22,93%
|1 599 000
|LIFAN
|11,87%
|585 000
|LiXiang
|6,81%
|7 150 000
|Great Wall
|6,77%
|799 000
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