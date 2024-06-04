Авито Авто: самые востребованные марки весны 2024 года – Chery и Geely

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили китайских производителей весной 2024 года в России. Лидером по спросу среди новых легковых транспортных средств стала Chery, а среди машин с пробегом – Geely.

Количество объявлений о продаже новых автомобилей китайских производителей на платформе Авито Авто весной 2024 года оказалось на 175,1% больше, чем годом ранее. Средняя цена на такую машину составила 3 020 000 рублей.

Лидером по доле в предложении среди марок стала Chery: она получила 20,09%. На втором месте – Haval с 15,48%, на третьем – Geely с 14,12%. Замыкают топ-5 по предложению Changan (11,29%) и OMODA (10,34%). Лидером по динамике предложения среди 10 наиболее востребованных марок стали Jetour, GAC и JAC.

Chery Arrizo 8

Спрос на новые китайские авто вырос год к году на 170,4%. Наибольшую долю в спросе весной 2024 года получила марка Chery: ее доля составила 15,58%. Вторую строчку рейтинга занял Haval с 15,46%, а третью – Geely с 13,35%. На четвертом месте оказался Changan (12,5%), а на пятом – OMODA (7,97%). Лидерами по росту спроса, как и предложения, стали Jetour, GAC, а третье место досталось марке Changan.

Топ-5 марок новых китайских автомобилей по доле в спросе, весна 2024 г., Россия, Авито Авто

Марка Доля в спросе Средняя цена, руб. Chery 15,58% 2 980 000 Haval 15,46% 2 799 000 Geely 13,35% 3 395 000 Changan 12,5% 2 750 000 OMODA 7,97% 2 921 000

В сегменте автомобилей с пробегом китайских производителей предложение за год выросло на 71,6%. Средняя цена такого авто – 2 150 000 рублей. Наиболее заметно предложение выросло на автомобили марок LiXiang, EXEED и Changan.

Первое место по доле в предложении заняла марка Geely, получившая 22,67% от всех объявлений о продаже китайских авто с пробегом на платформе Авито Авто. На втором месте – Chery с 21,26%. Третью строку занял Haval с 10,01%. Замыкают пятерку лидеров LIFAN (8,88%) и Changan (7,43%).

Geely Emgrand

Спрос на китайские авто с пробегом вырос на 15,2%. Максимальный прирост спроса продемонстрировали, как и в предложении, марки LiXiang, EXEED и Changan.

Лидером по спросу стала Geely: на ее долю пришлось 24,63%. Немного уступила ей марка Chery, получившая 22,93%. На третьем месте с заметным отставанием – LIFAN (11,87%). Четвертое место досталось бренду LiXiang, занявшему 6,81% от всего спроса, а пятое – марке Great Wall (6,77%).

Топ-5 марок китайских автомобилей с пробегом по доле в спросе, весна 2024 г., Россия, Авито Авто