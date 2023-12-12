Динамика предложения и лидеры-производители за год на новые снегоходы и с пробегом
Предложение на снегоходы с пробегом за последний год выросло на 74%, а предложение новых снегоходов увеличилось на 219%, причем в основном за счет снегоходов российского производства.
Среди лидеров стран-производителей снегоходов с пробегом по предложению в этом году – Россия, Канада и США. В списке же производителей новых снегоходов – Россия, Китай и Япония.
Самые востребованные классы снегоходов
В ноябре этого года по сравнению с октябрем произошел сезонный рост спроса по всем категориям снегоходов: наибольший прирост среди детских снегоходов в сегменте с пробегом (+162%) и +92% на новые модели.
Самой востребованной категорией как среди моделей с пробегом, так и среди новых снегоходов остаются утилитарные (они занимают более половины от общего спроса на все классы снегоходы). Средняя стоимость утилитарного снегохода с пробегом за год снизилась на 16% и составила 354 800 рублей, а стоимость нового выросла на 20% до 349 800 рублей.
На втором месте среди моделей с пробегом спортивный снегоход (с 16% рынка и средней стоимостью в 700 000 рублей) и замыкает тройку лидеров мотобуксировщик (с 14% рынка и средней стоимостью в 91 700 рублей).
|Класс (модель с пробегом)
|Доля от общего спроса на снегоходы с пробегом
|Средняя стоимость (руб.)
|Утилитарные
|56%
|354 800
|Спортивный или горный
|16%
|700 000
|Мотобуксировщик
|14%
|91 700
Среди новых снегоходов на втором месте по популярности мотобуксировщик (33% рынка и средняя стоимость 124 600 рублей) и на третьем месте детский снегоход (с 5% от рынка и средней стоимостью в 56 700 рублей).
|Класс (новые)
|Доля от общего спроса на новые снегоходы
|Средняя стоимость (руб.)
|Утилитарные
|55%
|349 800
|Мотобуксировщик
|33%
|124 600
|Детский снегоход
|5%
|56 700
Самые популярные бренды новых снегоходов и с пробегом
Самым востребованным брендом снегохода с пробегом по стране продолжает оставаться BRP. За год его стоимость выросла на 44% и составила 1 265 000 рублей. На втором месте — снегоходы компании Русская механика RM, средняя стоимость — 350 000 рублей (без изменений к прошлому году). На третьем — японская компания Yamaha со средней стоимостью в 800 000 рублей (+16% к прошлому году).
В топе брендов новых снегоходов список лидеров отличается. На первом месте компания Русская механика RM, спрос на продукцию которой стабильно растет (на 83% по сравнению с 2022 годом). За год средняя стоимость такого снегохода выросла на 4,1% и составила 546 500 рублей. На втором месте – снегоходы компании Stels, чья средняя стоимость составляла 586 600 рублей. На третьем месте компания IKUDZO со средней стоимостью 179 800 рублей (+13% к прошлому году).
|Бренд
|Тип
|Доля от общефедерального спроса
|Средняя стоимость (руб.)
|BRP
|С пробегом
|22%
|1 265 000
|Русская механика RM
|С пробегом
|18%
|350 000
|Yamaha
|С пробегом
|11%
|800 000
|Русская Механика RM
|Новые
|16%
|546 500
|Stels
|Новые
|8%
|586 600
|IKUDZO
|Новые
|8%
|179 800
Топ-10 регионов России с наиболее активным спросом на снегоходы
Больше всего желающих приобрести снегоходы с пробегом в этом году оказалось в Московской области, на регион приходится 7% от общефедерального спроса. На втором месте Пермский край с 6% от общего спроса. Третье место занимает Республика Татарстан – 5%.
В топ-3 российских региона по приросту спроса на новые модели снегоходов попали следующие субъекты: Ленинградская область (8%), Московская область (7,6%) и Новосибирская область (7%).
В топ-10 регионов с наиболее высоким спросом на новые модели снегоходов и с пробегом в этом году также вошли Башкортостан, Кемеровская и Свердловская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский АО.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться