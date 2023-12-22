Авито Авто: спрос на новые автомобили вырос на 53% в 2023 году

По данным Авито Авто, в конце 2023 года средняя цена на новый автомобиль выросла на 21% и составила 2 950 000 рублей.
В декабре 2023 года в топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA), Kia, Toyota, Hyundai, Renault (без разбивки на модели).
От ВАЗа до китайских брендов: самые популярные модели новых авто в 2023 году
Топ-10 самых востребованных моделей новых автомобилей в конце 2023 года возглавила ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 15% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 817 000 рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей спроса 8,1% и средней ценой 890 000 рублей.
На третьем месте также представитель отечественного автопрома – ВАЗ (LADA) Vesta, на долю модели пришлось 3,3% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 1 590 000 рублей.
Замыкают пятерку лидеров китайские модели Haval Jolion (2,9%) и OMODA C5 (2,8%) со средней ценой 2 420 000 и 2 820 000 рублей соответственно.
В конце 2023 года можно отметить стабильный рост спроса на новые автомобили. Проанализировав активность пользователей платформы, специалисты Авито Авто зафиксировали почти двухкратное (на 92%) увеличение интереса к отечественным автомобилям – продукции компании ВАЗ. Мы по-прежнему наблюдаем и растущую популярность китайских машин от брендов Haval, Geely и Chery (в частности, ее подразделения OMODA). На фоне успеха российского и китайского автопрома отмечается снижение спроса на корейские, европейские и японские автомобили.
В топ-10 самых популярных моделей новых авто также вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Niva Travel, ВАЗ (LADA) Granta Cross, Москвич 3, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max. Москвич 3 является новичком в данной подборке, а Chery Tiggo 7 Pro Max продемонстрировал невероятный рост по популярности с прошлого года (в 600 раз).
Топ-10 моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей в 2023 году, по данным Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса модели в сегменте
|Средняя цена (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|15,0%
|817 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Legend
|8,1%
|890 000
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|3,3%
|1 590 000
|Haval
|Jolion
|2,9%
|2 420 000
|OMODA
|C5
|2,8%
|2 820 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Travel
|2,7%
|1 200 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta Cross
|1,8%
|915 000
|Москвич
|3
|1,6%
|2 220 000
|Geely
|Coolray
|1,6%
|2 690 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|1,3%
|3 030 000
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