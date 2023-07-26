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  • Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 209,5%, на авто с пробегом – 33,3%

Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 209,5%, на авто с пробегом – 33,3%

26.07.2023 13 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей из Китая на платформе в январе-июне 2023 года. По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей вырос на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 209,5%.

Доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе год к году выросла в 4 раза – в январе-июне 2023 года она достигла 46,8%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 11,6%.

В первом полугодии 2023 года средняя цена новых китайских автомобилей составила 2 890 000 рублей. По данным Авито Авто, самыми востребованными брендами в данной категории стали (в порядке убывания доли спроса): Haval, Chery, Geely, OMODA, Changan.

Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто в первом полугодии 2023 года составила 2,9% (в январе-июне 2022 года — 2%).

Geely Coolray﻿

В январе-июне 2023 года средняя цена на китайские автомобили с пробегом составила 1 700 000 рублей. По данным Авито Авто, самыми востребованными брендами в данной категории стали (в порядке убывания доли спроса): Chery, Geely, LIFAN, Great Wall, Haval.

В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто

От Haval Jolion до Geely Tugella: самые востребованные модели из Поднебесной на рынке новых автомобилей

По данным Авито Авто, самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам первого полугодия 2023 года стала Haval Jolion со средней ценой 2 349 000 рублей. На долю модели пришлось 11,1% от общего спроса на новые авто китайских производителей на платформе.

На втором месте — OMODA C5 с долей спроса 10,5% и средней ценой 2 700 000 рублей.

Omoda C5

Третью строчку рейтинга занимает Geely Coolray со средней ценой 2 470 000 рублей. На долю модели пришлось 5,9% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

Четвертую позицию занимает Chery Tiggo 7 Pro с долей спроса 5,3% (средняя цена — 2 710 000 рублей), а пятую — Chery Tiggo 4 Pro с долей спроса 4,6% (средняя цена — 2 330 000 рублей).

Также в топ-10 наиболее популярных на рынке новых автомобилей моделей китайских брендов по итогам января-июня 2023 года вошли (в порядке убывания доли спроса): Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7x, Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval F7, Geely Tugella.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, январь-июнь 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

БрендМодельДоля от общего спроса на новые автомобили китайских брендов Средняя цена (руб.)
 HavalJolion11%2 349 000
OMODAC510,5%2 700 000
GeelyCoolray5,9%2 470 000
CheryTiggo 7 Pro5,3%2 710 000
CheryTiggo 4 Pro4,6%2 330 000
CheryTiggo 7 Pro Max4,2%2 900 000
HavalF7x3,8%2 929 000
CheryTiggo 8 Pro Max3,1%4 191 000
HavalF73%2 829 000
GeelyTugella2,9%4 230 000

От Chery Tiggo (T11) до LIFAN Breez: какие китайские модели пользуются наибольшим спросом на рынке авто с пробегом

Рейтинг самых востребованных китайских моделей на рынке авто с пробегом по итогам января-июня 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавила Chery Tiggo (T11) со средней ценой 380 000 рублей и долей спроса 8,7%.

На второй позиции — LIFAN Solano со средней ценой 280 000 рублей. На долю модели пришлось 6,6% от общего спроса на автомобили с пробегом китайских производителей на платформе.

Третье место занимает Geely Emgrand EC7 с долей спроса 4,8% и средней ценой 365 000 рублей.

Geely Emgrand EC7

На четвертой строчке рейтинга — Chery Amulet (A15), средняя цена составила 110 000 рублей. На долю модели пришлось 4,7% от общего спроса на автомобили с пробегом китайских производителей на платформе.

На пятом месте — LIFAN X60 с долей спроса 4,1% и средней ценой 580 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Geely MK, Great Wall Hover H3, LIFAN Smily (320), Great Wall Hover H5, LIFAN Breez (520).

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом, январь-июнь 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

 БрендМодельДоля от общего спроса автомобили с пробегом китайских брендов Средняя цена (руб.)
CheryTiggo (T11)8,7%380 000 
LIFANSolano6,6%280 00
GeelyEmgrand EC74,8%365 000
CheryAmulet (A15)4,7%110 000
LIFANX604,1%580 000
GeelyMK3,08%185 000
Great WallHover H32,8%670 000
LIFANSmily (320)2,7%210 000
Great WallHover H52,6%695 000
LIFANBreez (520)2,6%125 000

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