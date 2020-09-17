Авито Авто: в России вырос спрос на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет

При этом в абсолютном выражении наибольшим спросом на вторичном рынке, как и в прошлом году, пользуются автомобили старше 6 лет. Такие автомобили приобретают чаще всего. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний возраст автомобиля в России составляет 13,4 года. Основная причина популярности автомобилей в возрасте от 6 лет – их низкая медианная цена по сравнению с более новыми автомобилями. Автомобили старше 10 лет в стране стоят в среднем 215 000 рублей, а модели в возрасте от 6 до 10 лет – 440 000 рублей. Для сравнения, медианная цена автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет составляет уже 660 000 рублей.
Динамика средних цен на автомобили в возрасте до 5 лет
Медианная цена подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет выросла вслед за повышением спроса. Так, медианная цена автомобилей в возрасте до года летом 2020 года поднялась по сравнению с прошлым годом на 14%, составив 970 000 рублей. Автомобили в возрасте от года до 2 лет стали стоить в среднем на 11% больше, чем в прошлом году, и теперь их медианная цена составляет 830 000 рублей. А медианная цена на автомобили в возрасте от 3 до 5 лет летом 2020 года выросла на 4% и достигла 660 000 рублей.
Медианная цена на автомобили в возрастной категории до 5 лет,
Россия, лето 2020 г.
|Возрастная категория
|Медианная цена (руб.)
|Изменение медианной цены за год
|до года
|970 000
|+14%
|от года до 2 лет
|830 000
|+11%
|от 3 до 5 лет
|660 000
|+4%
Автомобили в возрасте до 5 лет: самые популярные модели
В топ наиболее востребованных на рынке моделей в возрастных категориях до года, от года до 2 лет и от 3 до 5 лет входят ВАЗ (LADA) Granta, Toyota Camry, KIA Rio и Hyundai Solaris. Однако в зависимости от возрастной категории позиции этих моделей в рейтинге популярности распределяются по-разному.
В возрастных сегментах до года и от года до 2 лет в топ также попала ВАЗ (LADA) Granta, а среди автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет в число самых востребованных вошла ВАЗ (LADA) Priora.
В возрастных категориях до года и от года до 2 лет Toyota Camry занимает второе место, а в возрастной категории от 3 до 5 лет – уже пятое.
Kia Rio, напротив, более популярна в возрастном сегменте от 3 до 5 лет: здесь модель занимает третью позицию в рейтинге востребованности. Более новые образцы этой модели пользуются меньшим вниманием покупателей. В возрастном сегменте до года Kia Rio находится на четвертой позиции, а в возрастном сегменте от года до 2 лет – на пятой.
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