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  • Авито Авто: в России вырос спрос на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет

Авито Авто: в России вырос спрос на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет

17.09.2020 101 0 0

В России заметно вырос спрос на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет. Интересоваться покупкой подержанных автомобилей в возрасте до года летом 2020 года стали на 33% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес покупателей к автомобилям в возрасте от 1 года до 2 лет вырос на 50%, а к автомобилям в возрасте от 3 до 5 лет – на 29%. Как отмечают эксперты Авито Авто, рост спроса на эти возрастные категории может объясняться переключением внимания покупателей с первичного авторынка на вторичный: такие автомобили рассматривают как прямую альтернативу новым.

 

При этом в абсолютном выражении наибольшим спросом на вторичном рынке, как и в прошлом году, пользуются автомобили старше 6 лет. Такие автомобили приобретают чаще всего. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний возраст автомобиля в России составляет 13,4 года. Основная причина популярности автомобилей в возрасте от 6 лет – их низкая медианная цена по сравнению с более новыми автомобилями. Автомобили старше 10 лет в стране стоят в среднем 215 000 рублей, а модели в возрасте от 6 до 10 лет – 440 000 рублей. Для сравнения, медианная цена автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет составляет уже 660 000 рублей.

Динамика средних цен на автомобили в возрасте до 5 лет

Медианная цена подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет выросла вслед за повышением спроса. Так, медианная цена автомобилей в возрасте до года летом 2020 года поднялась по сравнению с прошлым годом на 14%, составив 970 000 рублей. Автомобили в возрасте от года до 2 лет стали стоить в среднем на 11% больше, чем в прошлом году, и теперь их медианная цена составляет 830 000 рублей. А медианная цена на автомобили в возрасте от 3 до 5 лет летом 2020 года выросла на 4% и достигла 660 000 рублей.

Медианная цена на автомобили в возрастной категории до 5 лет,
Россия, лето 2020 г.

Возрастная категорияМедианная цена (руб.)Изменение медианной цены за год
до года970 000+14%
от года до 2 лет830 000+11%
от 3 до 5 лет660 000+4%

Автомобили в возрасте до 5 лет: самые популярные модели

В топ наиболее востребованных на рынке моделей в возрастных категориях до года, от года до 2 лет и от 3 до 5 лет входят ВАЗ (LADA) Granta, Toyota Camry, KIA Rio и Hyundai Solaris. Однако в зависимости от возрастной категории позиции этих моделей в рейтинге популярности распределяются по-разному. 

Lada Granta '2014–18

В возрастных сегментах до года и от года до 2 лет в топ также попала  ВАЗ (LADA) Granta, а среди автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет в число самых востребованных вошла ВАЗ (LADA) Priora.

В возрастных категориях до года и от года до 2 лет Toyota Camry занимает второе место, а в возрастной категории от 3 до 5 лет – уже пятое.

Kia Rio, напротив, более популярна в возрастном сегменте от 3 до 5 лет: здесь модель занимает третью позицию в рейтинге востребованности. Более новые образцы этой модели пользуются меньшим вниманием покупателей. В возрастном сегменте до года Kia Rio находится на четвертой позиции, а в возрастном сегменте от года до 2 лет – на пятой.

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