  • Авито Авто: во II квартале продажи на вторичном авторынке выросли на 25%

Авито Авто: во II квартале продажи на вторичном авторынке выросли на 25%

02.07.2021 213 1 0

Эксперты Авито Авто подвели итоги II квартала 2021 года для вторичного авторынка. Согласно данным сервиса, продажи подержанных автомобилей в России по итогам II квартала выросли на 25% по сравнению с I кварталом 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи на вторичном авторынке выросли на 37%. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам квартала составила 340 000 рублей (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой)  – на 6,6% больше, чем в предыдущем квартале и на 25,9% больше, чем год назад.

 

Всё в плюс: динамика продаж в федеральном и региональном разрезе

Продажи автомобилей с пробегом в России, по данным Авито Авто, выросли во II квартале на 25% по сравнению с I кварталом и на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, такая динамика свидетельствует о том, что вторичный авторынок еще не исчерпал предел роста в этом году, что делает возможным дальнейшее повышение количества сделок.

В ряде регионов России рост продаж автомобилей с пробегом квартал к кварталу стал более заметным, чем в среднем по стране. Так, например, в Омской области продажи на вторичном авторынке во II квартале выросли по сравнению с I кварталом на 36%, в Красноярском крае – на 34%, в Самарской области – на 33%.

Цены растут вместе с продажами: подержанные автомобили подорожали

Средняя стоимость подержанных автомобилей во II квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,6% по сравнению с I кварталом и на 25,9% по сравнению со II кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 340 000 рублей. Рост цен на вторичном авторынке наблюдается во всех регионах страны.

Дороже всего автомобили с пробегом во II квартале 2021 года стоили в Москве и Московской области (средняя цена – 525 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена – 470 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена – 420 000 рублей).

Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели

По итогам II квартала 2021 года рейтинг самых востребованных на вторичном авторынке брендов традиционно возглавляет ВАЗ (LADA) со средней ценой в 125 000 рублей. Вторую строчку занимает Toyota (средняя цена – 640 000 рублей), а третью – Hyundai (средняя цена – 545 000 рублей). Четвертое место досталось KIA (средняя цена – 670 000 рублей), а пятое – Volkswagen (средняя цена – 550 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых на вторичном авторынке брендов,

Россия, II квартал 2021 года

БрендДоля в общих продажахСредняя цена, руб.Рост цены за год
ВАЗ (LADA)53,50%125 00025,0%
Toyota13,25%640 00014,5%
Hyundai11,93%545 00025,3%
KIA11,45%670 00026,9%
Volkswagen9,87%550 00025,0%

В топе наиболее востребованных моделей первое место занимает ВАЗ (LADA) Priora (средняя цена – 205 000 рублей, +8,5% по сравнению с прошлым годом), второе – ВАЗ (LADA) 2114 Samara (средняя цена – 100 000 рублей, +11,1% по сравнению с прошлым годом).

На третьей строчке – ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена – 332 000 рублей, +18,6% по сравнению с прошлым годом), а на четвертой – ВАЗ (LADA) Kalina (средняя цена – 180 000 рублей, +9,1% по сравнению с прошлым годом). Пятую позицию в рейтинге занимает Ford Focus (средняя цена – 355 000 рублей, +14,5% по сравнению с прошлым годом).

Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке моделей,

Россия, II квартал 2021 года

БрендМодельДоля в продажахСредняя цена , руб.Рост цены за год
ВАЗ (LADA)Priora3,43%205 0008,5%
ВАЗ (LADA)2114 Samara2,57%100 00011,1%
ВАЗ (LADA)Granta2,42%332 00018,6%
ВАЗ (LADA)Kalina2,35%180 0009,1%
FordFocus2,34%355 00014,5%
HyundaiSolaris1,97%585 00021,9%
ВАЗ (LADA)21071,91%57 00014,0%
KIARio1,89%600 00020,2%
ВАЗ (LADA)21101,82%69 0006,2%
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)1,71%180 00012,5%

Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,6% продаж на вторичном авторынке во II квартале.

 

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2 комментария
02.07.2021 12:15
алина

Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV) ))))

02.07.2021 12:20
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