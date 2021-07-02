Эксперты Авито Авто подвели итоги II квартала 2021 года для вторичного авторынка. Согласно данным сервиса, продажи подержанных автомобилей в России по итогам II квартала выросли на 25% по сравнению с I кварталом 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи на вторичном авторынке выросли на 37%. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам квартала составила 340 000 рублей (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) – на 6,6% больше, чем в предыдущем квартале и на 25,9% больше, чем год назад.

Всё в плюс: динамика продаж в федеральном и региональном разрезе

Продажи автомобилей с пробегом в России, по данным Авито Авто, выросли во II квартале на 25% по сравнению с I кварталом и на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, такая динамика свидетельствует о том, что вторичный авторынок еще не исчерпал предел роста в этом году, что делает возможным дальнейшее повышение количества сделок.

В ряде регионов России рост продаж автомобилей с пробегом квартал к кварталу стал более заметным, чем в среднем по стране. Так, например, в Омской области продажи на вторичном авторынке во II квартале выросли по сравнению с I кварталом на 36%, в Красноярском крае – на 34%, в Самарской области – на 33%.

Цены растут вместе с продажами: подержанные автомобили подорожали

Средняя стоимость подержанных автомобилей во II квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,6% по сравнению с I кварталом и на 25,9% по сравнению со II кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 340 000 рублей. Рост цен на вторичном авторынке наблюдается во всех регионах страны.

Дороже всего автомобили с пробегом во II квартале 2021 года стоили в Москве и Московской области (средняя цена – 525 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена – 470 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена – 420 000 рублей).

Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели



По итогам II квартала 2021 года рейтинг самых востребованных на вторичном авторынке брендов традиционно возглавляет ВАЗ (LADA) со средней ценой в 125 000 рублей. Вторую строчку занимает Toyota (средняя цена – 640 000 рублей), а третью – Hyundai (средняя цена – 545 000 рублей). Четвертое место досталось KIA (средняя цена – 670 000 рублей), а пятое – Volkswagen (средняя цена – 550 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых на вторичном авторынке брендов,

Россия, II квартал 2021 года

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. Рост цены за год ВАЗ (LADA) 53,50% 125 000 25,0% Toyota 13,25% 640 000 14,5% Hyundai 11,93% 545 000 25,3% KIA 11,45% 670 000 26,9% Volkswagen 9,87% 550 000 25,0%

В топе наиболее востребованных моделей первое место занимает ВАЗ (LADA) Priora (средняя цена – 205 000 рублей, +8,5% по сравнению с прошлым годом), второе – ВАЗ (LADA) 2114 Samara (средняя цена – 100 000 рублей, +11,1% по сравнению с прошлым годом).

На третьей строчке – ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена – 332 000 рублей, +18,6% по сравнению с прошлым годом), а на четвертой – ВАЗ (LADA) Kalina (средняя цена – 180 000 рублей, +9,1% по сравнению с прошлым годом). Пятую позицию в рейтинге занимает Ford Focus (средняя цена – 355 000 рублей, +14,5% по сравнению с прошлым годом).

Топ-10 самых продаваемых на вторичном авторынке моделей,

Россия, II квартал 2021 года

Бренд Модель Доля в продажах Средняя цена , руб. Рост цены за год ВАЗ (LADA) Priora 3,43% 205 000 8,5% ВАЗ (LADA) 2114 Samara 2,57% 100 000 11,1% ВАЗ (LADA) Granta 2,42% 332 000 18,6% ВАЗ (LADA) Kalina 2,35% 180 000 9,1% Ford Focus 2,34% 355 000 14,5% Hyundai Solaris 1,97% 585 000 21,9% ВАЗ (LADA) 2107 1,91% 57 000 14,0% KIA Rio 1,89% 600 000 20,2% ВАЗ (LADA) 2110 1,82% 69 000 6,2% ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 1,71% 180 000 12,5%

Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,6% продаж на вторичном авторынке во II квартале.