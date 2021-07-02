Всё в плюс: динамика продаж в федеральном и региональном разрезе
Продажи автомобилей с пробегом в России, по данным Авито Авто, выросли во II квартале на 25% по сравнению с I кварталом и на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, такая динамика свидетельствует о том, что вторичный авторынок еще не исчерпал предел роста в этом году, что делает возможным дальнейшее повышение количества сделок.
В ряде регионов России рост продаж автомобилей с пробегом квартал к кварталу стал более заметным, чем в среднем по стране. Так, например, в Омской области продажи на вторичном авторынке во II квартале выросли по сравнению с I кварталом на 36%, в Красноярском крае – на 34%, в Самарской области – на 33%.
Цены растут вместе с продажами: подержанные автомобили подорожали
Средняя стоимость подержанных автомобилей во II квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,6% по сравнению с I кварталом и на 25,9% по сравнению со II кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 340 000 рублей. Рост цен на вторичном авторынке наблюдается во всех регионах страны.
Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели
По итогам II квартала 2021 года рейтинг самых востребованных на вторичном авторынке брендов традиционно возглавляет ВАЗ (LADA) со средней ценой в 125 000 рублей. Вторую строчку занимает Toyota (средняя цена – 640 000 рублей), а третью – Hyundai (средняя цена – 545 000 рублей). Четвертое место досталось KIA (средняя цена – 670 000 рублей), а пятое – Volkswagen (средняя цена – 550 000 рублей).
Россия, II квартал 2021 года
|Бренд
|Доля в общих продажах
|Средняя цена, руб.
|Рост цены за год
|ВАЗ (LADA)
|53,50%
|125 000
|25,0%
|Toyota
|13,25%
|640 000
|14,5%
|Hyundai
|11,93%
|545 000
|25,3%
|KIA
|11,45%
|670 000
|26,9%
|Volkswagen
|9,87%
|550 000
|25,0%
В топе наиболее востребованных моделей первое место занимает ВАЗ (LADA) Priora (средняя цена – 205 000 рублей, +8,5% по сравнению с прошлым годом), второе – ВАЗ (LADA) 2114 Samara (средняя цена – 100 000 рублей, +11,1% по сравнению с прошлым годом).
На третьей строчке – ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена – 332 000 рублей, +18,6% по сравнению с прошлым годом), а на четвертой – ВАЗ (LADA) Kalina (средняя цена – 180 000 рублей, +9,1% по сравнению с прошлым годом). Пятую позицию в рейтинге занимает Ford Focus (средняя цена – 355 000 рублей, +14,5% по сравнению с прошлым годом).
Россия, II квартал 2021 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах
|Средняя цена , руб.
|Рост цены за год
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|3,43%
|205 000
|8,5%
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|2,57%
|100 000
|11,1%
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|2,42%
|332 000
|18,6%
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|2,35%
|180 000
|9,1%
|Ford
|Focus
|2,34%
|355 000
|14,5%
|Hyundai
|Solaris
|1,97%
|585 000
|21,9%
|ВАЗ (LADA)
|2107
|1,91%
|57 000
|14,0%
|KIA
|Rio
|1,89%
|600 000
|20,2%
|ВАЗ (LADA)
|2110
|1,82%
|69 000
|6,2%
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|1,71%
|180 000
|12,5%
Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,6% продаж на вторичном авторынке во II квартале.
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Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV) ))))
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