Авито Спецтехника: лидерами по спросу являются мини-тракторы российских производителей

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос, предложение и цены на мини-трактора, востребованные и дачниками, и фермерами. Оказалось, что весной 2024 года наибольшим спросом пользовалась продукция российских производителей.

Среди мини-тракторов с наработкой наиболее распространенной моделью стал Файтер T-15 с долей 1,9% от общего количества объявлений о продаже мини-тракторов. На втором месте – МТЗ (Беларус) 132Н с 1,6%. Третью строку занял произведенный на КУРГАНМАШЗАВОДе мини-трактор КМЗ-012 с долей 1,4%, а четвертую – Русич Т-15 с 1% от предложения. Замыкает пятерку лидеров МТ-110 от Агромаш с 0,9%.

При этом и в предложении, и в спросе весомая доля в сегменте мини-тракторов с наработкой пришлась на другие модели, в том числе – самодельные. Их показатели – 8,1% от предложения и 17% от спроса.

Лидером по доле в спросе среди отдельных моделей стал КМЗ-012 производства КУРГАНМАШЗАВОДа с долей 3,4%, а на втором – белорусский мини-трактор 132Н с долей 2,8%. Третью строку заняла модель МТ-110 от компании Агромаш (2,5%), а четвертую – Русич Т-15 (1,7%). На пятом месте – Файтер Т-15 с долей 1%.

Мини-трактора с наработкой, март-май 2024 г., Россия, Авито Спецтехника

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. КУРГАНМАШЗАВОД КМЗ-012 3,4% 250 000 МТЗ (Беларус) 132Н 2,8% 344 000 Агромаш МТ-110 2,4% 145 000 Русич Русич Т-15 1,7% 249 000 Файтер T-15 1% 255 000

Наибольшее количество объявлений о продаже новых мини-тракторов пришлось на модель МТ-110 от компании Агромаш: она заняла 7,8% от предложения, причем за год этот показатель вырос более чем в 3 раза. На втором месте – XINGTAI XT244, получивший 3,23%. Все остальные модели получили менее 1% от предложения.

По доле в спросе на новые трактора лидирует та же МТ-110 (Агромаш) – она получила 22% от спроса. Следующие три места занимает продукция компании Русич: TZR T-15 (8,6%), Т-25 (5,4%) и Т-18 (4,4%). Замыкает топ-5 лидеров – РУСТРАК Р-5 с долей 3%.

Новые мини-трактора, март-май 2024 г., Россия, Авито Спецтехника