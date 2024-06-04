Авито Спецтехника: лидерами по спросу являются мини-тракторы российских производителей

Среди мини-тракторов с наработкой наиболее распространенной моделью стал Файтер T-15 с долей 1,9% от общего количества объявлений о продаже мини-тракторов. На втором месте – МТЗ (Беларус) 132Н с 1,6%. Третью строку занял произведенный на КУРГАНМАШЗАВОДе мини-трактор КМЗ-012 с долей 1,4%, а четвертую – Русич Т-15 с 1% от предложения. Замыкает пятерку лидеров МТ-110 от Агромаш с 0,9%.
При этом и в предложении, и в спросе весомая доля в сегменте мини-тракторов с наработкой пришлась на другие модели, в том числе – самодельные. Их показатели – 8,1% от предложения и 17% от спроса.
Лидером по доле в спросе среди отдельных моделей стал КМЗ-012 производства КУРГАНМАШЗАВОДа с долей 3,4%, а на втором – белорусский мини-трактор 132Н с долей 2,8%. Третью строку заняла модель МТ-110 от компании Агромаш (2,5%), а четвертую – Русич Т-15 (1,7%). На пятом месте – Файтер Т-15 с долей 1%.
Мини-трактора с наработкой, март-май 2024 г., Россия, Авито Спецтехника
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|КУРГАНМАШЗАВОД
|КМЗ-012
|3,4%
|250 000
|МТЗ (Беларус)
|132Н
|2,8%
|344 000
|Агромаш
|МТ-110
|2,4%
|145 000
|Русич
|Русич Т-15
|1,7%
|249 000
|Файтер
|T-15
|1%
|255 000
Наибольшее количество объявлений о продаже новых мини-тракторов пришлось на модель МТ-110 от компании Агромаш: она заняла 7,8% от предложения, причем за год этот показатель вырос более чем в 3 раза. На втором месте – XINGTAI XT244, получивший 3,23%. Все остальные модели получили менее 1% от предложения.
По доле в спросе на новые трактора лидирует та же МТ-110 (Агромаш) – она получила 22% от спроса. Следующие три места занимает продукция компании Русич: TZR T-15 (8,6%), Т-25 (5,4%) и Т-18 (4,4%). Замыкает топ-5 лидеров – РУСТРАК Р-5 с долей 3%.
Новые мини-трактора, март-май 2024 г., Россия, Авито Спецтехника
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Агромаш
|МТ-110
|22%
|138 900
|Русич
|TZR T-15
|8,6%
|199 000
|Русич
|Т-25
|5,4%
|274 000
|Русич
|Т-18
|4,4%
|269 000
|РУСТРАК
|Р-5
|3%
|320 000
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