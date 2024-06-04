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  • Авито Спецтехника: лидерами по спросу являются мини-тракторы российских производителей

Авито Спецтехника: лидерами по спросу являются мини-тракторы российских производителей

04.06.2024 37 0 0

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос, предложение и цены на мини-трактора, востребованные и дачниками, и фермерами. Оказалось, что весной 2024 года наибольшим спросом пользовалась продукция российских производителей.

Среди мини-тракторов с наработкой наиболее распространенной моделью стал Файтер T-15 с долей 1,9% от общего количества объявлений о продаже мини-тракторов. На втором месте – МТЗ (Беларус) 132Н с 1,6%. Третью строку занял произведенный на КУРГАНМАШЗАВОДе мини-трактор КМЗ-012 с долей 1,4%, а четвертую – Русич Т-15 с 1% от предложения. Замыкает пятерку лидеров МТ-110 от Агромаш с 0,9%.

При этом и в предложении, и в спросе весомая доля в сегменте мини-тракторов с наработкой пришлась на другие модели, в том числе – самодельные. Их показатели – 8,1% от предложения и 17% от спроса.

Лидером по доле в спросе среди отдельных моделей стал КМЗ-012 производства КУРГАНМАШЗАВОДа с долей 3,4%, а на втором – белорусский мини-трактор 132Н с долей 2,8%. Третью строку заняла модель МТ-110 от компании Агромаш (2,5%), а четвертую – Русич Т-15 (1,7%).  На пятом месте – Файтер Т-15 с долей 1%.      

Мини-трактора с наработкой, март-май 2024 г., Россия, Авито Спецтехника

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
КУРГАНМАШЗАВОДКМЗ-0123,4%250 000
МТЗ (Беларус)132Н2,8%344 000
АгромашМТ-1102,4%145 000
РусичРусич Т-151,7%249 000
ФайтерT-151%255 000

Наибольшее количество объявлений о продаже новых мини-тракторов пришлось на модель МТ-110 от компании Агромаш: она заняла 7,8% от предложения, причем за год этот показатель вырос более чем в 3 раза. На втором месте – XINGTAI XT244, получивший 3,23%. Все остальные модели получили менее 1% от предложения.

По доле в спросе на новые трактора лидирует та же МТ-110 (Агромаш) – она получила 22% от спроса. Следующие три места занимает продукция компании Русич: TZR T-15 (8,6%), Т-25 (5,4%) и Т-18 (4,4%). Замыкает топ-5 лидеров – РУСТРАК Р-5 с долей 3%.

Новые мини-трактора, март-май 2024 г., Россия, Авито Спецтехника

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
АгромашМТ-11022%138 900
РусичTZR T-158,6%199 000
РусичТ-255,4%274 000
РусичТ-184,4%269 000
РУСТРАКР-53%320 000
авторынок спецтехника

 

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