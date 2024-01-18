Авито Спецтехника: спрос на новые грузовики вырос на 340% за год

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали данные о предложении грузового транспорта на платформе за 2023 год. В рейтинги наиболее распространенных брендов и моделей грузовиков с пробегом преимущественно вошла техника отечественного производства, а на рынке новых грузовиков продолжает набирать популярность транспорт из Китая.

Согласно результатам исследования, за год спрос на грузовики с пробегом вырос на 13%, а на новинки –нна 340%. Предложение также изменилось: на автомобили с пробегом оно выросло на 19%, а на новые – на 480%. Самым востребованным брендом грузовиков с пробегом остался КАМАЗ с долей от общего спроса 32%, а самым востребованным среди новинок – китайский бренд Shacman (Shaanxi) с долей в 17%. Средняя стоимость грузовика с пробегом на Авито Спецтехника в 2023 году составила 1 950 000 рублей. Новый грузовик в среднем можно было приобрести за 9 650 000 рублей.

Столь значительный скачок интереса к грузовикам (рост более 300% спроса за год) обусловлен появлением на рынке новой техники китайского производства. В топе востребованности, помимо стабильного лидера КАМАЗ, мы видим новичков в лице брендов Howo, SITRAK и FAW. Лишь одна компания Shacman предлагает линейку из более чем 10 000 видов грузовиков для любых задач. В ближайшее время мы прогнозируем сохранение тенденции на рост спроса, предложения и расширение ассортимента на рынке грузовых автомобилей и рассчитываем, что и дальше сможем помогать нашим пользователям закрывать потребности в грузовом транспорте от разных производителей. Андрей Ковалев руководитель Авито Спецтехники

Самые популярные бренды грузовиков по предложению: новых и с пробегом

Среди брендов новых грузовиков лидером стал Shacman (Shaanxi) с долей предложения 37% и средней стоимостью 9 560 000 рублей.

Также в топ-5 наиболее распространенных брендов новых грузовиков вошли (в порядке убывания доли предложения): КАМАЗ, а также китайские бренды Howo, SITRAK и FAW.

Наиболее распространенным брендом грузовика с пробегом в 2023 году стал КАМАЗ. На долю бренда пришлось 24,6% от общего предложения на грузовики с пробегом на Авито Спецтехника за 2023 год. Средняя цена грузовиков с пробегом отечественного производителя составила 2 050 000 рублей.

КамАЗ-65115 '2004–н.в.

В рейтинг самых популярных брендов грузовиков с пробегом также вошли отечественные бренды ГАЗ, ЗИЛ, белорусский МАЗ, и корейский Hyundai.

Наиболее популярные модели грузовиков с пробегом по предложению в 2023 году

Первое место в рейтинге самых распространенных моделей грузовиков с пробегом в России в 2023 году занимает КАМАЗ 65 115 со средней стоимостью 2 650 000 рублей. На долю модели пришлось по 2,2% от общего предложения грузовиков с пробегом в стране.

На втором месте – Hyundai HD78 с долей предложения 2,19% и средней стоимостью 1 665 000 рублей.

Hyundai HD78 '2006–н.в.

Третью позицию занимает ГАЗ Валдай с долей предложения 1,9%. Средняя стоимость модели составила 840 000 рублей.

Также в топ-5 наиболее распространенных моделей грузовиков с пробегом вошел КАМАЗ 6520 со средней стоимостью 2 190 000 рублей. Доля модели в структуре предложения грузовиков с пробегом составила 1,8%. Пятое место занимает КАМАЗ 55111 со средней стоимостью 580 000 рублей и долей общего предложения 1,5%.

Топ-5 моделей по предложению грузовиков с пробегом, 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника

Бренд Модель Доля в структуре предложения грузовиков с пробегом в 2023 г. Средняя стоимость (руб.) КАМАЗ 65115 2,2% 2 650 000 Hyundai HD78 2,19% 1 665 000 ГАЗ Валдай 1,9% 840 000 КАМАЗ 6520 1,8% 2 190 000 КАМАЗ 55111 1,5% 580 000

От Shacman (Shaanxi) X3000 до SITRAK C7H 8x4: самые распространенные модели новых грузовиков по предложению в России

На рынке новых грузовиков самой распространенной моделью стала китайская Shacman (Shaanxi) X3000. На долю модели из Поднебесной пришлось 27% от общего предложения на новые грузовики в России в 2023 году, средняя стоимость составила 9 470 000 рублей.

На втором месте – Howo HW76 с долей предложения 5% и средней стоимостью 9 036 000 рублей.

Третью строчку рейтинга занимает КАМАЗ 43118. Доля модели в структуре предложения новых грузовиков составила 4%, средняя стоимость – 12 468 000 рублей.

На четвертой позиции – КАМАЗ 65115 с долей предложения 2% и средней стоимостью 10 600 000 рублей.

Замыкает топ-5 наиболее распространенных моделей новых грузовиков китайская SITRAK C7H 8x4. На долю модели пришлось 0,4% от общего предложения новых грузовиков, средняя стоимость составила 12 292 000 рублей.

Sitrak C7H MAX 8×4 '2023–н.в.

Топ-5 моделей по предложению новых грузовиков, 2023 г., вся Россия, Авито Спецтехника