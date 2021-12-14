Авито стал рекламной площадкой для сервиса подписки Группы ВТБ

Банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг анонсировали новый продукт «Авто по подписке» для пользователей Авито Авто. Теперь клиенты смогут не только выбирать машины для покупки, но и пользоваться новым автомобилем, не приобретая его. Широкая аудитория сервиса Авито может ознакомиться с новым продуктом «Авто по подписке» на странице ВТБ в Brandspace.

Партнерский материал​

В 2021 году общий спрос на автозапчасти вырос на 29%. Наибольший рост спроса в новых автозапчастях демонстрирует электрооборудование: на 32% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В категории б/у автозапчастей аналитики выделяют самый активный рост потребительского спроса – на 21% больше год к году – на основные категории запчастей, такие как двигатель, подвеска, рулевое управление, система охлаждения, топливная и выхлопная системы, тормозная система, трансмиссия и привод.



Brandspace – это рекламный продукт Авито, который обеспечивает расширенное представление бренда на всех платформах Авито за счёт анонсирующего баннерного пакета. Попадая на страницу ВТБ на платформе Авито, пользователь может не только ознакомиться с продуктом «Авто по подписке», но и подобрать автомобиль, не покидая сайт Авито.

«Авито Авто – крупнейший сайт по продаже автомобилей с многомиллионной аудиторией. Поэтому для вывода на автомобильный рынок нового сервиса ВТБ мы предложили наш флагманский продукт Brandspace, благодаря которому рекламодатель получает огромный трафик всей платформы Авито. Уверены, что новый сервис от ВТБ, безусловно, будет успешен на рынке. А благодаря проекту Brandspace о новой услуге ВТБ узнает огромное количество пользователей Авито, что позволит проекту достичь поставленных целей», – комментирует Виктория Шумилина, руководитель отдела медиапродаж в Авито.



В рамках сервиса долгосрочной аренды группы ВТБ клиент может выбрать любую модель таких автомобильных брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. Банк предлагает два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ. Клиент может как забрать автомобиль в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку по удобному ему адресу. Подобрать транспортное средство и ознакомиться с условиями подписки можно на сайте ВТБ, в ВТБ Онлайн и в соответствующем разделе Авито.

Стоимость аренды нового транспортного средства составляет от 29 тысяч рублей в месяц. В эту сумму уже входят: регистрация транспортного средства в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе и их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки — полгода, максимальный — два года.



«Как форма владения автомобилем подписка вышла на рынок России совсем недавно, и мы видим в ней большой потенциал. При регулярном использовании машины такая модель оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платеж ниже, чем по автокредиту. По нашим прогнозам, к 2025 году сервис подписки может занимать 15-20% от всего отечественного рынка новых автомобилей», – комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.



«Следующий год будет очень важным для нашего нового сервиса. Мы будем донастраивать продукт с учетом опыта первых сделок, заниматься повышением уровня комфорта клиентов на пути взаимодействия с нашей компанией, чтобы сделать подписку на автомобиль максимально удобной услугой. В 2022 году планируем поставить на дорогу до 3 тысяч машин в рамках этого проекта, для этого будем продолжать расширять продуктовое предложение и увеличивать число партнерских площадок», – отмечает директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.

В рамках сервиса группы ВТБ аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов – нужны только паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения не имеет значения. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платёж в 20 тысяч рублей, который вернется в конце срока аренды, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год, передвижение возможно по всей территории России.

В настоящее время оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. В 2022 году банк планирует расширить количество регионов, в которых доступен сервис.

