Авито запускает доставку крупногабаритных товаров вместе с Яндекс Доставкой

Авито тестирует в Москве и Санкт-Петербурге тариф «Грузовой» от Яндекс Доставки. Теперь прямо в приложении или на сайте Авито можно заказать мебель и бытовую технику весом до 60 кг с доставкой до двери в течение дня. Оплата при этом пройдет с заморозкой средств через «Безопасную сделку», а от товара можно будет бесплатно отказаться, как и при любом другом способе доставки через Авито.​

Яндекс Доставка сотрудничает с Авито с 2020 года. С помощью сервиса можно заказать доставку покупок в рамках одного города во всех городах России, где присутствует Яндекс Go. При этом для Авито Доставки до мая 2023 года действовало ограничение максимального веса посылки – 20 кг, как в данном способе курьерской доставки, так и при доставке в пункты выдачи заказов партнерских служб. Исключение составляла DBS – Доставка силами продавца в Авито, но ее в основном используют продавцы с уже заключенными прямыми договорами с логистическими/курьерскими службами.

Подключение тарифа «Грузовой» от Яндекс Доставки к Авито Доставке позволит повысить вес посылки до 60 кг. Максимальная сумма сторон товара может составлять 300 см. Максимальная цена заказа будет составлять 30 000 рублей на старте с перспективой повышения лимита до 50 000 рублей. На момент запуска услуга в тестовом режиме доступна части пользователей для заказов у частных продавцов в городской черте Москвы и Санкт-Петербурга. До конца этого лета тариф «Грузовой» станет доступен для всех пользователей из этих городов.

Тариф «Грузовой» подойдет для покупок на Авито крупногабаритной мебели, бытовой техники – посудомоечных и стиральных машин, холодильников и многого другого. Покупка с доставкой таких товаров становится все более актуальной: по итогам 2022 года продажи крупногабаритной бытовой техники на Авито выросли на 15%. Продажи мебели на платформе выросли больше, чем на треть, при этом наиболее востребованы как раз крупногабаритные товары – мягкая мебель, а также шкафы и другие системы хранения.

«Сейчас число посылок, отправляемых через Авито Доставку ежедневно, дошло до нескольких сотен тысяч. Мы активно росли весь прошлый год – в 2022 году количество заказов выросло почти в 4,5 раза год к году. Наши пользователи постоянно отправляли нам пожелания включить опцию Авито Доставки, а вместе с ней безопасной покупки и продажи для крупногабаритных товаров, особенно в категориях товаров для дома и бытовой техники. С учетом того, что некоторые востребованные бренды мебели и электроники сейчас можно найти только онлайн, эта опция особенно востребована. Благодаря нашим партнерам из Яндекс Доставки теперь заказ крупногабарита напрямую через Авито стал возможен. В дальнейшем мы будем прорабатывать возможность расширить опцию на другие города России» – сообщил Сергей Пустыльник, директор по логистике в Авито.

«Вместе с Авито мы меняем стандарты пользовательского опыта, сохранившиеся в грузовом сегменте с прошлого века. Технологии Яндекса позволяют сделать грузовую доставку простой, быстрой и прозрачной. Теперь, оформляя заказ на Авито, покупатели будут точно знать, когда и какая машина приедет, сколько будет стоить доставка. Время подачи грузовой машины в сервисе в Москве и Санкт-Петербурге в большинстве случаев не превышает 30 минут. Покупатели могут отслеживать машину, как и заказ на экспресс-доставку, в приложении Яндекс Go. Больше не нужно самостоятельно искать исполнителя, планировать доставку заранее, договариваться о цене и переживать о сроках подачи машины. Достаточно нажать пару кнопок на Авито, и нужная машина приедет», – отмечает руководитель Яндекс Доставки в России Тембот Керефов.

Курьеры будут доставлять товары «от двери до двери», в том числе на верхние этажи. На разгрузку или погрузку у курьеров есть около 15 минут. Упаковка, сборка, разборка и установка мебели в квартире тарифом пока не предусмотрены. Заказы будут выполняться в течение дня.

Особенность Авито Доставки – возможность при получении осмотреть товар и отказаться от него – остается прежней и в тарифе «Грузовой»: в таком случае курьер сразу же повезет товар обратно продавцу. Обратную доставку покупателю оплачивать не нужно.