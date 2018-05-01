Автобаттл: Dodge Challenger SRT Demon против Tesla Model S P100D

В США драг-рейсинг пользуется особой популярностью, и на этот раз американцы решили сравнить динамику одних из самых быстрых автомобилей в мире, которые имеют совершенно разные силовые установки.

В заезде приняли участие созданный для спринтерских гонок Dodge Demon и электрокар Tesla Model S в самой быстрой модификации P100D. Видеозапись заезда появилась на YouTube-канале Dragtimes.

Судя по видеозаписи, два автомобиля стоят друг друга, и на дистанции в ¼ мили они показывают практически идентичное время. Несмотря на то, что заезд проходил на профессиональном треке для драг-рейсинга, заднеприводный Dodge Demon с 840-сильным мотором всё равно проигрывает старт полноприводному электрокару, двигатели которого передают 588 лошадиных сил на колёса. Тем не менее, маслкар на «квотере» всё равно оказывается быстрее, показывая время в 10,4 секунды, тогда как Tesla проходит эту дистанцию за 10,8 секунды.

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Примечательно также и то, что до 100 километров в час Dodge Demon разгоняется за 2,49 секунды, что несколько медленнее, чем указано в официальных характеристиках модели (2,3 секунды). А вот Tesla, видимо, своим характеристикам соответствует полностью: по официальным данным автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Также можно предположить, что на дорогах общего пользования Tesla благодаря полному приводу будет разгоняться быстрее, чем американский маслкар, ведь уровень сцепления на обычном асфальте ниже, чем на трассе для драг-рейсинга.

Кстати, портал Колёса.ру ранее сообщал, что Hennessey представила Dodge Charger SRT Hellcat – четырёхдверную альтернативу Challenger Demon.