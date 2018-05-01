Автобаттл: Dodge Challenger SRT Demon против Tesla Model S P100D

Автобаттл: Dodge Challenger SRT Demon против Tesla Model S P100D

53 0 0
В США драг-рейсинг пользуется особой популярностью, и на этот раз американцы решили сравнить динамику одних из самых быстрых автомобилей в мире, которые имеют совершенно разные силовые установки.

В заезде приняли участие созданный для спринтерских гонок Dodge Demon и электрокар Tesla Model S в самой быстрой модификации P100D. Видеозапись заезда появилась на YouTube-канале Dragtimes.

Судя по видеозаписи, два автомобиля стоят друг друга, и на дистанции в ¼ мили они показывают практически идентичное время. Несмотря на то, что заезд проходил на профессиональном треке для драг-рейсинга, заднеприводный Dodge Demon с 840-сильным мотором всё равно проигрывает старт полноприводному электрокару, двигатели которого передают 588 лошадиных сил на колёса. Тем не менее, маслкар на «квотере» всё равно оказывается быстрее, показывая время в 10,4 секунды, тогда как Tesla проходит эту дистанцию за 10,8 секунды.

1 / 2
2 / 2

Примечательно также и то, что до 100 километров в час Dodge Demon разгоняется за 2,49 секунды, что несколько медленнее, чем указано в официальных характеристиках модели (2,3 секунды). А вот Tesla, видимо, своим характеристикам соответствует полностью: по официальным данным автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Также можно предположить, что на дорогах общего пользования Tesla благодаря полному приводу будет разгоняться быстрее, чем американский маслкар, ведь уровень сцепления на обычном асфальте ниже, чем на трассе для драг-рейсинга.

Кстати, портал Колёса.ру ранее сообщал, что Hennessey представила Dodge Charger SRT Hellcat – четырёхдверную альтернативу Challenger Demon.

Теги: Новинки , американские автомобили , американские спорткары , американские суперкары , быстрые автомобили , дорогие автомобили , мощные автомобили , Challenger , Dodge
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
13 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
10 Статьи / Премьеры
Камешки за пазухой: покупаем подержанный Kia Rio III за 500 тысяч
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекинского автосалона

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

4034 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Из мелочей: первое знакомство с Chery Tiggo 8

Одной из ключевых публичных премьер Chery в Пекине стал флагманский кроссовер Tiggo 8, который вышел в новый для компании сегмент семиместных SUV, а заодно принес с собой новые технологические фишки, которые призваны…

1117 0 0
Статьи / Интервью
Питер Хорбери, Geely: модельный ряд Lotus значительно расширится

Станет ли новый концепт Geely Icon предвестником нового направления дизайна в компании? Каким путем пойдет развитие Lotus и Proton? Можно ли создать китайский дизайн, не будучи китайцем? На вопросы журналистов в ходе…

379 1 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

35539 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до того,…

187 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

12154 9 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

401920 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95821 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

105825 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45700 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67278 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16222 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10122 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25460 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

46395 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7887 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

186046 13 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

106842 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

50440 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?