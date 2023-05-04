Автолюбители в Беларуси смогут получать данные Автотеки для проверки истории авто.

Российский сервис онлайн-проверки истории автомобилей Автотека (проект Авито) начал делиться данными с классифайдом av.by. Теперь пользователи в Беларуси могут приобрести на сайте единый кобрендовый отчет по истории автомобиля, включающий данные от av.by и Автотеки, и узнать факты из истории эксплуатации автомобилей на территории России и Беларуси. Для запроса отчета можно использовать VIN-номер автомобиля. По данным сервиса Автотека, более 60% проверенных автомобилей с пробегом, зарегистрированных на территории Беларуси, имеют историю эксплуатации в России. ​

Уникальная база данных Автотеки содержит информацию об около 55 млн транспортных средств, при этом данные о 15 млн автомобилей недоступны в других источниках. Отчет Автотеки включает не только базовую информацию об автомобиле (регистрационные данные, факт участия в ДТП, в том числе оформленных по европротоколу), но и уникальные сведения — историю сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, фактах нахождения автомобиля в залоге, использования авто коммерческими организациями и другое.



Благодаря обогащению базы данных av.by информацией от Автотеки, частные пользователи и профессиональные продавцы автомобилей в Беларуси смогут узнавать детальную историю владения и эксплуатации автомобилей с пробегом на территории РФ. В отчетах также отображается информация о залогах, история продаж автомобилей на av.by. Полная информация об истории эксплуатации будет интересна всем игрокам рынка автомобилей с пробегом Беларуси, в первую очередь – для проверки юридических рисков по автомобилям, которыми владели на территории России.

Дилеры автомобилей с пробегом и профессиональные продавцы смогут использовать сервис для пополнения собственных складов ликвидными лотами. Частные покупатели получат эффективный инструмент для проверки истории автомобиля с пробегом в период его эксплуатации на территории России.

Дмитрий Крылов, Ведущий менеджер продукта Автотека:

«Плотные торгово-экономические отношения Беларуси и России в автомобильной индустрии создают большой потенциал для совместного развития рынка автомобилей с пробегом. На территории Беларуси находится большое количество автомобилей из России, и возможность узнать их детальную историю эксплуатации будет полезна всем локальным участникам автобизнеса: от автодилеров до профессиональных и частных покупателей и продавцов. По нашим данным, более 60% автомобилей, зарегистрированных на территории Беларуси и проверенных Автотекой, имеют историю эксплуатации в РФ. Выступая за чистоту и прозрачность рынка автомобилей с пробегом, мы рады плодотворному сотрудничеству с av.by».

Андрей Карчевский, директор по продукту av.by:

«В Беларусь в разное время попадало множество автомобилей, которые ввозились из России частными лицами. Эти машины до сих пор ездят по нашим дорогам, продаются и покупаются. Мы в av.by уже не первый год пропагандируем безопасную покупку авто на внутреннем рынке. Сотрудничество с Автотекой позволило нам существенно продвинуться в этом направлении и обеспечить нашим пользователям информированность при приобретении машин. На данный момент детальная проверка доступна только для транспорта, прибывшего из России. Однако мы работаем над тем, чтобы обеспечить предоставление наиболее полной информации об истории любого автомобиля, продаваемого в Беларуси».

Как пользователи в Беларуси смогут получить отчет от Av.by с информацией Автотеки?

Для получения кобрендового отчета от Автотеки и av.by пользователь совершает запрос на сайте по VIN-номеру автомобиля или находит автомобиль на площадке av.by со специальной отметкой “VIN”

После формирования запроса на проверку автомобиля по VIN-номеру, пользователь видит краткую информацию о том, какие данные будут проверены при покупке отчета и ссылку для оплаты полного отчета. Предоставление сведений от Автотеки в тизере будет означает, что по данному авто можно получить кобрендовый отчет, включающий информацию от Автотеки.

После оплаты, пользователь получает кобрендовый отчет, содержащий сведения из баз данных av.by и Автотеки и полную информацию об истории владения и эксплуатации транспортного средства как на территории Беларуси, так и на территории России.

Как выглядит сдвоенный отчет от av.by и Автотеки:

Сколько будет стоить кобрендовый отчет с информацией от Автотеки?

Стоимость кобрендового отчета составляет 9.55 белорусских рубля (порядка 299 рублей).