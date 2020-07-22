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  • Автомобильные маркетологи обсудят, как вырасти после пандемии

Автомобильные маркетологи обсудят, как вырасти после пандемии

22.07.2020 70 0 1

Несмотря на то, что со второй половины мая спрос на покупку автомобилей в России начал восстанавливаться, большинство игроков авторынка отмечают спад посещаемости и продаж из-за пандемии COVID-19. Возможно, и вы оказались среди тех, кому вместо планов по развитию пришлось разрабатывать антикризисные решения, чтобы удержать бизнес на плаву. А что будет с рынком дальше? От каких рекламных каналов стоит отказаться, а в какие инвестировать больше? Как использовать маркетплейсы, чтобы развиваться?  

 

Партнерский материал

Эти и другие вопросы мы обсудим 29 июля на онлайн-встрече автомобильных маркетологов eTarget.Auto, в которой примут участие эксперты из АвтоСтата, Auto.ru, АвтоСпеццентра, KIA Центр Шереметьево и «Ашманов и партнёры». 

Что обсудим:

  • Автомобильный рынок в 1 полугодии: что изменилось и куда идём?

  • Проблемы продвижения автомобильных сайтов в поисковых системах и тренды 2020.

  • Аналитика спроса и предложения и как получить больше эффективности от сотрудничества с классифайдом – советы от Auto.ru.

  • Как управлять репутацией автосалона или автомобильного бренда: разбор ошибок и рекомендации.

  • Кейс KIA Центр Шереметьево.

Начало встречи в 10-45 (МСК) 29 июля. Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие во встрече.

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