Автомобильные маркетологи обсудят, как вырасти после пандемии

Партнерский материал
Эти и другие вопросы мы обсудим 29 июля на онлайн-встрече автомобильных маркетологов eTarget.Auto, в которой примут участие эксперты из АвтоСтата, Auto.ru, АвтоСпеццентра, KIA Центр Шереметьево и «Ашманов и партнёры».
Что обсудим:
Автомобильный рынок в 1 полугодии: что изменилось и куда идём?
Проблемы продвижения автомобильных сайтов в поисковых системах и тренды 2020.
Аналитика спроса и предложения и как получить больше эффективности от сотрудничества с классифайдом – советы от Auto.ru.
Как управлять репутацией автосалона или автомобильного бренда: разбор ошибок и рекомендации.
Кейс KIA Центр Шереметьево.
Начало встречи в 10-45 (МСК) 29 июля. Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие во встрече.
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