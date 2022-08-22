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Автомобилям Lada может достаться китайский «автомат»

22.08.2022 428 0 1

По неофициальным данным, тольяттинский автогигант выбирает не только нового поставщика, но и тип трансмиссии.

 

АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими производителями автоматических коробок, сообщает Drom.ru со ссылкой на собственные источники в российской компании. Причем, по данным издания, вазовцы присматриваются к разным типам трансмиссии: преимущество у гидромеханических АКП (среди кандидатов есть даже восьмиступенчатый «автомат»), но при этом не исключается появление на Ладах вариатора.

Названия потенциальных поставщиков не раскрываются, при этом, как отмечает Drom, многие «поднебесные» производители автоматических коробок работают совместно или по лицензиям крупных мировых концернов (ZF, GM, Aisin и т.д.). А еще, по информации портала, через три года АВТОВАЗ намерен выйти на производство 60% машин с АКП: китайские коробки планируется ставить на все актуальные Лады, кроме внедорожников Нива. Возвращение к японскому «автомату» Jatco не предполагается.

Между тем, согласно данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», с января по июнь текущего года в России реализовано 240 165 новых легковушек (всех марок), оснащенных автоматической трансмиссией, что составило рекордные 68,2% от общего объема продаж (к примеру, по итогам всего 2021-го на долю машин с «автоматом» пришлось 66,5% российского рынка). Впрочем, если рассматривать продажи с автоматической трансмиссией по месяцам, то пик пришелся на февраль 2022-го (69,2%), а сейчас доля постепенно снижается (66,3% в июне). Эксперты агентства отмечают, что в последующие месяцы доля «автоматов» на рынке РФ продолжит падать, ведь поставки автомобилей европейских, японских и американских брендов остановлены, вдобавок большинство местных автозаводов «на паузе».

Россия АВТОВАЗ авторынок производство бизнес Lada

 

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