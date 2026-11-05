Авторынок РФ в октябре: падение почти на 20%, в первую десятку вернулся Haval M6

Согласно новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», за октябрь текущего года на авторынке РФ было продано 132 894 новых легковых автомобиля, что на 19,8% меньше, чем в том же месяце 2025-го. При этом результат является пиковым для всего 2026-го – на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. Стоит напомнить о том, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ: это позволяет учитывать в статистике и те ТС, которые были приобретены по схеме параллельного импорта.
Список самых продаваемых брендов в РФ по итогам второго осеннего месяца возглавляет Lada: в октябре её доля на авторынке составила 22,4% (при этом годом ранее показатель был равен 20,1%). Бестселлером этой марки и одновременно лидером ТОП-10 наиболее востребованных автомобилей по-прежнему остаётся Granta, на её долю в прошедшем месяце пришлось 8,7%. Lada Vesta за месяц спустилась на строчку ниже и теперь замыкает первую пятёрку (доля на рынке – 3,7%). Шестое место, как и в сентябре, у Niva Travel (доля – 2,9%), с седьмого на девятое переехал внедорожник Niva Legend (2,5%), а Lada Iskra занимает по итогам октября ту же восьмую строку (2,7%).
|Место
|Марка
|Продажи в октябре 2026 года, шт.
|Продажи в октябре 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|29 696
|33 251
|- 10,7
|2
|Haval
|16 868
|26 125
|- 35,4
|3
|Tenet
|15 285
|8632
|+ 77,1
|4
|Geely
|7890
|14 238
|- 44,6
|5
|Changan
|7706
|6369
|+ 21,0
|6
|Belgee
|6341
|10 780
|- 41,2
|7
|Toyota
|3958
|4165
|- 5,0
|8
|Jetour
|3770
|3134
|+ 20,3
|9
|Jeland
|3031
|-
|-
|10
|Mazda
|2714
|1076
|+ 152,2
«Серебро» среди марок по-прежнему удерживает Haval, на долю этого поднебесного бренда в прошлом месяце пришлось 12,7% (годом ранее – 15,8%). Его бестселлером остаётся паркетник Jolion, который за октябрь сумел вернуться на второе место в ТОП-10 (его доля на рынке составила 5,3%). Помимо этого, на десятую строчку вернулся кроссовер Haval M6, который по итогам прошедшего месяца занял 2,2% рынка.
Первую тройку среди марок всё так же замыкает Tenet, на долю его продукции в октябре пришлось 11,5% (годом ранее – 11,5%). Первую тройку среди моделей замыкает кроссовер Tenet T7, на долю которого пришлось 4,8% (в сентябре у него было второе место). А на четвёртом месте в ТОП-10 располагается паркетник T4L с долей в 4,6%.
На четвёртом месте среди брендов находится китайская марка Geely, её доля в октябре – 5,9% (годом ранее – 8,6%). При этом ни одна из моделей этого бренда до первой десятки самых востребованных не дотянула. Зато в этом списке по-прежнему числится паркетник Belgee X50+, расположившийся на седьмой строчке с долей 2,9% (месяцем ранее был на девятой), являющийся близнецом самой свежей версии Geely Coolray. Кстати, белорусский бренд Belgee занимает в рейтинге марок шестую строчку с долей рынка в 4,8% (годом ранее – 6,5%).
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2026 года, шт.
|Продажи в октябре 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 594
|15 184
|- 23,6
|2
|Haval Jolion
|7102
|9229
|- 23,0
|3
|Tenet T7
|6337
|3638
|+ 74,2
|4
|Tenet T4L
|6146
|-
|-
|5
|Lada Vesta
|4956
|7453
|- 33,5
|6
|Lada Niva Travel
|3904
|3193
|+ 22,3
|7
|Belgee X50+
|3841
|-
|-
|8
|Lada Iskra
|3567
|637
|+ 460,0
|9
|Lada Niva Legend
|3367
|3824
|- 12,0
|10
|Haval M6
|2966
|6203
|- 52,2
Первую пятёрку среди марок, как и в сентябре 2026-го, замыкает Changan, его доля на авторынке РФ составила 5,8% (годом ранее – 3,8%). Ещё в ТОП-10 брендов вошли: Toyota (доля – 3%), за месяц переехавшая на строчку вверх, на седьмое место, Jetour (2,8%), также сместившийся на одну позицию вверх, Jeland (2,3%), переехавший с десятого «этажа» на девятый, а также замыкающая десятку Mazda (2%), потерявшая три позиции и CX-5, который покинул список бестселлеров (в сентябре был на десятом месте).
Как подсчитали в Автостате, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2026-го было продано 1 100 664 экземпляра, что на 3,7% больше, чем в январе-октябре прошлого года.
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