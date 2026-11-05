Авторынок РФ в октябре: падение почти на 20%, в первую десятку вернулся Haval M6

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2026-го было продано 1,1 млн экземпляров: этот показатель на 3,7% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

Согласно новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», за октябрь текущего года на авторынке РФ было продано 132 894 новых легковых автомобиля, что на 19,8% меньше, чем в том же месяце 2025-го. При этом результат является пиковым для всего 2026-го – на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. Стоит напомнить о том, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ: это позволяет учитывать в статистике и те ТС, которые были приобретены по схеме параллельного импорта.

На фото: Lada Iskra

Список самых продаваемых брендов в РФ по итогам второго осеннего месяца возглавляет Lada: в октябре её доля на авторынке составила 22,4% (при этом годом ранее показатель был равен 20,1%). Бестселлером этой марки и одновременно лидером ТОП-10 наиболее востребованных автомобилей по-прежнему остаётся Granta, на её долю в прошедшем месяце пришлось 8,7%. Lada Vesta за месяц спустилась на строчку ниже и теперь замыкает первую пятёрку (доля на рынке – 3,7%). Шестое место, как и в сентябре, у Niva Travel (доля – 2,9%), с седьмого на девятое переехал внедорожник Niva Legend (2,5%), а Lada Iskra занимает по итогам октября ту же восьмую строку (2,7%).

Место Марка Продажи в октябре 2026 года, шт. Продажи в октябре 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 29 696 33 251 - 10,7 2 Haval 16 868 26 125 - 35,4 3 Tenet 15 285 8632 + 77,1 4 Geely 7890 14 238 - 44,6 5 Changan 7706 6369 + 21,0 6 Belgee 6341 10 780 - 41,2 7 Toyota 3958 4165 - 5,0 8 Jetour 3770 3134 + 20,3 9 Jeland 3031 - - 10 Mazda 2714 1076 + 152,2

«Серебро» среди марок по-прежнему удерживает Haval, на долю этого поднебесного бренда в прошлом месяце пришлось 12,7% (годом ранее – 15,8%). Его бестселлером остаётся паркетник Jolion, который за октябрь сумел вернуться на второе место в ТОП-10 (его доля на рынке составила 5,3%). Помимо этого, на десятую строчку вернулся кроссовер Haval M6, который по итогам прошедшего месяца занял 2,2% рынка.

Первую тройку среди марок всё так же замыкает Tenet, на долю его продукции в октябре пришлось 11,5% (годом ранее – 11,5%). Первую тройку среди моделей замыкает кроссовер Tenet T7, на долю которого пришлось 4,8% (в сентябре у него было второе место). А на четвёртом месте в ТОП-10 располагается паркетник T4L с долей в 4,6%.

На фото: Tenet T4L

На четвёртом месте среди брендов находится китайская марка Geely, её доля в октябре – 5,9% (годом ранее – 8,6%). При этом ни одна из моделей этого бренда до первой десятки самых востребованных не дотянула. Зато в этом списке по-прежнему числится паркетник Belgee X50+, расположившийся на седьмой строчке с долей 2,9% (месяцем ранее был на девятой), являющийся близнецом самой свежей версии Geely Coolray. Кстати, белорусский бренд Belgee занимает в рейтинге марок шестую строчку с долей рынка в 4,8% (годом ранее – 6,5%).

Место Модель Продажи в октябре 2026 года, шт. Продажи в октябре 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 594 15 184 - 23,6 2 Haval Jolion 7102 9229 - 23,0 3 Tenet T7 6337 3638 + 74,2 4 Tenet T4L 6146 - - 5 Lada Vesta 4956 7453 - 33,5 6 Lada Niva Travel 3904 3193 + 22,3 7 Belgee X50+ 3841 - - 8 Lada Iskra 3567 637 + 460,0 9 Lada Niva Legend 3367 3824 - 12,0 10 Haval M6 2966 6203 - 52,2

Первую пятёрку среди марок, как и в сентябре 2026-го, замыкает Changan, его доля на авторынке РФ составила 5,8% (годом ранее – 3,8%). Ещё в ТОП-10 брендов вошли: Toyota (доля – 3%), за месяц переехавшая на строчку вверх, на седьмое место, Jetour (2,8%), также сместившийся на одну позицию вверх, Jeland (2,3%), переехавший с десятого «этажа» на девятый, а также замыкающая десятку Mazda (2%), потерявшая три позиции и CX-5, который покинул список бестселлеров (в сентябре был на десятом месте).

Как подсчитали в Автостате, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2026-го было продано 1 100 664 экземпляра, что на 3,7% больше, чем в январе-октябре прошлого года.