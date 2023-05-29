Автотека начала проверять авто на участие в зарубежных аварийных аукционах

Новые данные в отчетах Автотеки будут полезны как автолюбителям, рассматривающим автомобили с пробегом из-за рубежа, так и тем, кто присматривается к покупке автомобилей, не заявленных таковыми. Информация об участии в зарубежных аварийных аукционах легко считывается в отчете и позволит обратить дополнительное внимание покупателей на соответствие реальных и заявленных продавцом характеристик. Возможность проверки на участие в зарубежных аварийных акционах стала еще одним шагом Автотеки на пути обеления рынка авто с пробегом в РФ и помощи всем его участникам.
Для пользователей в отчете автомобиля, который ранее участвовал в зарубежном аварийном аукционе, будет также доступна информация о дате участия, стране, в которой автомобиль был размещен на аукционе, фото состояния авто на момент его размещения на аукционе. Информация об участии в аварийных аукционах автомобилей за рубежом проверяется по следующим странам: США, Великобритании, ОАЭ, Канады, Испании, Финляндии и Ирландии.
Увидеть пример отчета по автомобилю с информацией об участии в зарубежных аварийных аукционах можно здесь .
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