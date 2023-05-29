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Автотека начала проверять авто на участие в зарубежных аварийных аукционах

29.05.2023 45 0 0

Автотека (проект Авито), сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом, начала проверку уникального типа данных – участие авто с пробегом в зарубежных аварийных аукционах. По данным Автостат, импорт автомобилей с пробегом с января по апрель 2023 года увеличился более чем втрое год к году. Новые данные в отчетах Автотеки позволят автолюбителям в РФ прозрачнее оценивать техническое состояние автомобилей с пробегом до момента совершения сделки.

Новые данные в отчетах Автотеки будут полезны как автолюбителям, рассматривающим автомобили с пробегом из-за рубежа, так и тем, кто присматривается к покупке автомобилей, не заявленных таковыми. Информация об участии в зарубежных аварийных аукционах легко считывается в отчете и позволит обратить дополнительное внимание покупателей на соответствие реальных и заявленных продавцом характеристик. Возможность проверки на участие в зарубежных аварийных акционах стала еще одним шагом Автотеки на пути обеления рынка авто с пробегом в РФ и помощи всем его участникам.
Андрей Тумкин
руководитель продуктового направления сервиса Автотека

Для пользователей в отчете автомобиля, который ранее участвовал  в зарубежном аварийном аукционе, будет также доступна информация о дате участия, стране, в которой автомобиль был размещен на аукционе, фото состояния авто на момент его размещения на аукционе. Информация об участии в аварийных аукционах автомобилей за рубежом проверяется по следующим странам: США, Великобритании, ОАЭ, Канады, Испании, Финляндии и Ирландии.



Увидеть пример отчета по автомобилю с информацией об участии в зарубежных аварийных аукционах можно здесь .

Россия авторынок авто с пробегом

 

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