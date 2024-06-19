Автотека: российские мотоциклисты предпочитают спортбайки

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали данные по запросам пользователей на мотоциклы разных классов и марок весной 2024 года. Наибольшую долю от числа запросов получил класс спортбайков, а среди конкретных моделей – спортбайк Yamaha YZF-R6.

По числу запросов в Автотеку в период с марта по май 2024 года лидировали мотоциклы, относящиеся к классу спортбайков – это дорожные мотоциклы спортивного типа. Их доля в общем числе запросов составляет 28,62%. На втором месте – класс Naked bike (спортбайк, лишенный пластиковой облицовки) с 18,61%. Третью строку рейтинга с 18,47% занимает класс спорт-турист, который сочетает характеристики спортбайка и комфорт туристического мотоцикла. Четвертое место – у категории «Круизер или чоппер». Она включает серийные и кастомизированные тяжелые мотоциклы с низкооборотистыми двигателями сравнительно большого объема. Доля подобных байков составляет 17,35%. Замыкает пятерку лидеров туристический класс (это мотоциклы для длительных комфортных поездок), чья доля равна 7,14%.

Самой популярной моделью среди спортбайков стала Yamaha YZF-R6. Этот спортивный мотоцикл с двигателем объемом 600 куб. см выпускался с 1999 по 2020 гг. На первом месте по запросам среди мотоциклов Naked bike – Honda CB 600F (Hornet). Этот уличный мотоцикл с объемом двигателя 599 куб. см выпускался с 1998 по 2013 гг. В классе спорт-турист лидирует Honda VFR 800. Этот мотоцикл производится с 1998 года и имеет объем двигателя 782 куб. см.

Yamaha YZF-R6. Фото: Yamaha 1 / 2 Honda VFR800X Crossrunner. Фото: Honda 2 / 2

Среди круизеров и чопперов наибольший интерес вызвал мотоцикл Harley-Davidson Sportster 1200. Эта модель относится к линейке байков, непрерывно выпускаемых производителем с 1957 года, и оснащена двигателем объемом 1200 куб. см. Наибольшее количество запросов в классе тур-эндуро пришлось на BMW R 1200 GS. Этот тяжелый туристический эндуро (класс мотоциклов повышенной проходимости для путешествий) с объемом двигателя 1170 куб. см выпускался в разных версиях с 2004 по 2019 гг.

Лидеры по числу запросов в разных классах мотоциклов, март-май 2024 г., Автотека