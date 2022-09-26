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Автовладельцам на заметку: техосмотр автомобилей в РФ скоро подорожает

26.09.2022 45 0 0

Новая методика для расчёта стоимости проверки технического состояния транспортных средств начнёт действовать в следующем году.

 

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста транспортных средств) в РФ отменили в конце 2021 года. Однако для ряда категорий автовладельцев получение диагностической карты по-прежнему остаётся обязательным: для собственников коммерческого транспорта (в том числе такси); для тех, кто намерен пересекать границу на машине; тех, кто продаёт автомобиль в возрасте старше четырёх лет; а также тех, кто решил внести изменения в конструкцию (допустим, установить газовое оборудование).

Для тарифов, согласно которым формируются цены на техосмотр в регионах РФ, на сегодняшний день используется методика, вступившая в силу в 2012 году. При этом вопрос её пересмотра операторы ТО поднимают уже не первый год: по их словам, нынешняя схема не даёт установить те цены, которые позволили бы окупить оборудование, используемое для диагностики, а также текущие расходы компаний. Так, сейчас в некоторых субъектах РФ за проверку легкового автомобиля нужно заплатить примерно 400-500 рублей. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила право на разработку новой методики для расчёта тарифов в 2015 году. Как сообщает «Коммерсант», теперь ведомство подготовило финальную третью редакцию документа. В новой схеме предусмотрено несколько сценариев: так, базовый предполагает, что регион ежегодно запрашивает у бизнеса информацию о расходах, фонде оплаты труда и т.д. (старт дадут 1 июля). После этого по выведенной формуле определяется предельная цена, которая начнёт действовать с начала следующего года.

При этом если данные пришли от менее чем половины операторов ТО, региональные власти будут индексировать тариф на уровень инфляции с момента последнего утверждённого тарифа. Стоит отметить, что согласно приказу ФАС, техосмотр легковых машин не может быть дешевле 913 рублей, мотоциклов – не менее 321 рубля, автобусов – не менее 1560-1880 рублей, а грузовых автомобилей – не менее 900-1960 рублей. 

В ФАС пояснили, что методика для расчёта цен была изменена для «обеспечения целесообразности работы пунктов техосмотра и сохранения доступности этой услуги для водителей». Также в ведомстве уточнили, что в 2023-2024 годах тарифы будут индексироваться по накопленной с 2012 года инфляции, а после, с 2025-го, только по годовой. Приказ Федеральной антимонопольной службы опубликован на сайте на pravo.gov.ru, изменения вступят в силу в начале следующей недели.

Один из представителей сферы бизнеса, глава пункта ТО в Красноярском крае Иван Кекин, рассказал изданию, что даже новая схема не позволит сделать расценки достаточно высокими. По его словам, средняя стоимость проверки технического состояния легкового автомобиля должна быть равна примерно 2600-2800 рублей. Кроме того, он считает, техосмотр снова должен стать обязательным почти для всех автовладельцев. 

Напомним, недавно глава некоммерческого партнёрства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков также высказывался за то, чтобы снова сделать вовремя пройденный техосмотр обязательным условием для допуска к дорожному движению (наравне с регистрацией автомобиля в ГИБДД). Он считает, что это позволит снизить аварийность на дорогах в РФ.

документы Россия авто и общество техосмотр законы

 

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