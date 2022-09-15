Техосмотр предложили снова сделать обязательным почти для всех машин в РФ

В России обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста транспортных средств) был отменён в конце прошлого года. При этом автовладельцам оставили право отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. Кроме того, и сейчас есть те, для кого получение диагностической карты является обязательным: речь идёт о собственниках коммерческого транспорта (в том числе такси), а также о тех, кто намерен пересекать границу на автомобиле, и о тех, кто продаёт машину в возрасте старше четырёх лет. Не стоит забывать и о случаях внесения изменений в конструкцию автомобилей (к примеру, при переводе ТС на природный газ).



Как сообщает «Коммерсант», по мнению главы некоммерческого партнёрства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослава Васичкова, необходимо снова делать вовремя пройденный техосмотр обязательным условием для допуска к дорожному движению (наравне с регистрацией автомобиля в ГИБДД). В случае одобрения, это изменение может затронуть большинство автовладельцев. По словам спикера, это позволит снизить аварийность на российских дорогах.

Кроме того, Ярослав Васичков поддержал идеи МВД, касающиеся нововведений в области контроля за техосмотром. Они перечислены в проекте постановления правительства РФ, который ведомство опубликовало на сайте regulation.gov.ru. Основная часть поправок касается передачи полномочий по аккредитации операторов ТО от Российского союза автостраховщиков (РСА) другой организации – Росаккредитации. Предполагается, что эта норма будет принята в течение текущей осени, а вступит в силу нововведение в 2023 году.



Кроме того, документ, составленный МВД, предполагает, что у ведомства будут новые возможности, которые позволят бороться с мошенниками на рынке техосмотра. Сейчас для того, чтобы оформить диагностическую карту в базе ЕАИСТО оператор ТО должен добавить фотографию автомобиля на пункте ТО рядом с техническим экспертом. Однако иногда такие кадры с помощью фотомонтажа создают мошенники: они просто вставляют автомобили клиентов, не приезжавших на проверку, в интерьер пунктов ТО.

Сейчас сотрудники полиции выявляют подобные случаи вручную, после чего такие незаконно выданные диагностические карты аннулируются, регистрация автомобилей временно приостанавливается, а на операторов ТО заводят административные дела. По информации издания, с марта 2021 года было выявлено свыше 20 тыс. таких случаев. При этом в соответствии с сегодняшними нормами МВД не может оперативно прекратить деятельность этих компаний (так называемых «фотошоперов»).



Согласно проекту постановления, у ГИБДД появится возможность отключать операторов техосмотра от системы ЕИАСТО в случае, если в течение года будут выявлены два или более факта оформления фальшивых диагностических карт. Таким образом получится лишить мошенников возможности оформлять карты до заведения административного дела и до принятия решения об аннулировании аттестата аккредитации.

Напомним, недавно вступили в силу поправки, упрощающие процедуру техосмотра транспорта. Процесс избавили примерно от трети проверок, список обязательных для проверки пунктов сократился с 82-ух до 55-ти. К примеру, операторов больше не интересует наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также коррозия тормозных трубок и утечки масла из двигателя, коробки передач и т.д.

