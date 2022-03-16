Процедуру технического осмотра транспорта избавили примерно от трети проверок

Не исключено, что такое решение в итоге негативно скажется на уровне безопасности и аварийности на дорогах страны.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста ТС) в РФ был отменён в конце декабря 2021 года. Отметим, у собственников по-прежнему есть право отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. Помимо этого, получение диагностической карты по-прежнему является обязательным для собственников коммерческого транспорта, в том числе для такси.



Ещё техосмотр необходим для «легковушек» физлиц при внесении изменений в конструкцию и при продаже ТС в возрасте старше четырёх лет: в этом случае наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации. Как сообщалось ранее, в дальнейшем список могут пополнить автомобили, у которых сотрудники ГИБДД выявили неисправности: соответствующие поправки уже подготовлены, в случае одобрения они вступят в силу 1 марта 2023 года.

Сами правила техосмотра решено изменить: новые нормы ТО утвердило правительство РФ. Как сообщает «Коммерсант», соответствующее постановление №306 уже опубликовано и вступает в силу в начале грядущей осени. Согласно поправкам, перечень обязательных проверок в рамках ТО станет ощутимо короче: он будет включать в себя не 82, а 55 пунктов (список затрагивает легковые и грузовые автомобили, автобусы).



Согласно новым нормам, операторы ТО больше не будут проверять повреждения и коррозию тормозных трубок, уровень шума работы выпускной системы и способность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло (при этом по-прежнему останется проверка работы стеклоочистителей). Кроме того, в соответствии с поправленными нормами, эксперты пунктов техосмотра больше не будут спрашивать о наличии аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и изучать работу штатного противоугонного устройства. Ещё из перечня исчез пункт, касающийся проверки «каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера.

Как сообщает издание, новые правила ТО при этом предусматривают введение дополнительных параметров тестирования. Так, с 1 сентября в ходе диагностики двигателя будет проверяться «подсос воздуха» (предположительно речь идёт о проверке герметичности впускного коллектора), утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска» транспортного средства.



Упрощение процедуры техосмотра обсуждается с августа 2021 года. В Минтрансе считают, что нынешняя схема инструментального контроля является избыточной. По мнению ведомства, от выше перечисленных проверок можно отказаться без ущерба для безопасности движения. При этом новая норма позволит сократить время посещения пункта ТО.

Однако с этим мнением согласны не все. Так, глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев отметил: «создается впечатление, что власти пытаются легализовать присутствие на дороге престарелых автомобилей на фоне проблем с поставками новых машин и запчастей к ним». Сам обновлённый перечень проверок он обозначил как «технический популизм», который угрожает безопасности дорожного движения.

