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Неисправные автомобили хотят отправлять на принудительный техосмотр

24.02.2022 532 0 0

Речь идёт в том числе о тех транспортных средствах, которым изначально диагностическая карта была не нужна. Если норма будет одобрена, то изменения вступят в силу 1 марта 2023 года.

 

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов физлиц был отменён в России в конце декабря 2021 года (вне зависимости от возраста ТС), однако при желании владельцы могут отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. При этом процедура по-прежнему является обязательной для собственников коммерческого транспорта, в том числе для такси. Ещё действующая диагностическая карта нужна при внесении изменений в конструкцию ТС и при продаже машины старше четырёх лет: в этом случае наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации.

В дальнейшем список, вероятно, пополнится теми автомобилями, у которых сотрудники ГИБДД выявят технические неисправности: предполагается, что их будут направлять на принудительный техосмотр. Как сообщает Autonews.ru, соответствующий пункт имеется в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства».

На сегодняшний день, в соответствии с законом о БДД, в стране действует запрет на управление теми неисправными автомобилями, которые могут создать угрозу на дорогах. В список таких неисправностей входят: проблемы с тормозными системами, рулевым управлением, внешними световыми приборами, стеклоочистителями и стеклоомывателями ветрового стекла, колесами и шинами, двигателем, а также прочими важными элементами конструкции (к примеру, если выведен из строя клаксон).

Предполагается, что сотрудник ГИБДД, выявивший неисправный автомобиль, должен будет в течение суток внести в информационную систему МВД России данные об этом ТС, указав полный перечень выявленных неисправностей. После этого владельцу придётся отремонтировать машину (самостоятельно или на СТО), а затем отправить её на техосмотр. На это предполагается выделять семь дней. В случае, если свежая диагностическая карта не будет получена в срок, автовладельцам грозят изъятием СТС и запретом на регистрационные действия.

В соответствии с частью 1 статьи 12.5. КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена…» нарушители могут получить либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей (его можно уплатить с 50-процентной скидкой). При этом в случае нерабочей тормозной системы применяется ещё и задержание автомобиля (его отправляют на штрафстоянку).

Отправлять автомобили с выявленными серьёзными поломками на принудительный техосмотр инициаторы предлагают с целью усилить контроль за неисправными машинами. В документе указаны случаи, когда без прохождения техосмотра эксплуатация автомобиля будет запрещена. Речь идёт о конкретных неисправностях, выявленных сотрудниками ГИБДД, в перечне есть некорректная работа тормозной системы, рулевого управления, фар ближнего и дальнего света, сигналов торможения, габаритных огней, указателей поворота, механизмов фиксации бортов грузового транспорта, запорных устройств топливных баков, удерживающих систем пассивной безопасности, а также несоответствие требованиям шин и колёс, внесение изменений в конструкцию ТС.

Ожидается, что запрета на эксплуатацию не последует в случае, если выявленные неисправности не столь серьёзны. К таким относятся проблемы с противотуманными фарами и задними противотуманными огнями, со стояночными и дневными ходовыми огнями, с противоугонным устройством, а также отсутствие медицинской аптечки, отсутствие требуемых опознавательных знаков.

В случае если предлагаемые изменения будут одобрены, законодателям требуется утвердить их в нынешних нормах до конца ноября 2022 года. Тогда новые правила вступят в силу 1 марта 2023-го.

Россия авто и общество ГИБДД техосмотр законы

 

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