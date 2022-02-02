Bentley готовит свой первый электромобиль: тесты начнутся уже в этом году

В Bentley в 2019 году рассказали, что завод компании, расположенный в Крю (Англия), стал углерод-нейтральным и начал потреблять исключительно экологически чистую электроэнергию. Тогда же стартовал выпуск первого plug-in гибрида бренда, который был создан на базе кроссовера Bentayga. В следующем году стало известно о новой стратегии развития британской марки – Beyond100. В этом плане указано, что после 2030 года Bentley будет выпускать только «зелёные» модели.



На фото: концептуальное электрическое купе Bentley EXP 100 GT, представленное в 2019 году

Ранее было официально подтверждено, что первая «электричка» лакшери-бренда появится в 2025 году. Её производство наладят на мощностях переоборудованного завода в Крю. Сейчас разработка модели уже идёт. Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на генерального директора Эдриана Холлмарка, тестирование прототипов новинки начнётся ближе к концу текущего года.



Глава Bentley рассказал о том, что на сегодняшний день работы по созданию экстерьера будущего электрокара завершены примерно на 80-85%. Он пояснил, что в дальнейшем разработчикам предстоит улучшить те решения, которые уже были найдены. Также Эдриан Холлмарк отметил, что интерьер новинки, который, вероятно, окажется роскошным, готов на 95%.



Руководитель британской компании не подтвердил слухи о том, что первый электромобиль Bentley окажется кроссовером. Он лишь пояснил, что модель займёт место флагмана линейки бренда, которое ранее принадлежало Mulsanne (компания выпустила финальную лимитированную партию машин в 2020 году). Не исключено, что первенцем «зелёного» семейства марки окажется именно роскошный седан.

По словам Эдриана Холлмарка, предстоящая модель должна стать одной из лучших по аэродинамической эффективности, так что, вероятно, у новинки будет обтекаемая форма кузова и гладкая заглушка на месте для решётки радиатора. Пока что известно, что предстоящие «зелёные» новинки марки будут иметь уникальный стиль оформления, который, по сравнению с нынешними дизайнами получится более прогрессивным. Как отметил глава компании, первый электрокар не будет выглядеть радикально иным, однако он сможет стать знаком того, что Bentley вступает в новую эру.



На фото: Bentley Mulsanne, у которым компания попрощалась в 2020 году

Известно, что у Bentley на данный момент в планах имеются проекты для четырёх других электромобилей. И если прототипы первенца в конце года уже отправят на тесты, то на какой стадии находятся эти разработки, пока не сообщается.

Кроме того, глава Bentley отметил, что нынешние продукты компании находятся «в очень узком ценовом диапазоне». В дальнейшем марка намерена «либо подняться, либо опуститься, чтобы использовать больше потенциала бренда». Так что, не исключено, что некоторые из разрабатываемых электромобилей могут оказаться более доступными по цене, по сравнению с текущими модели, а другие, наоборот, займут нишу ещё более дорогих.

