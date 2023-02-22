«Бесславные ублюдки» готовят крутой рестомод на базе классического Fiat Panda 4x4

Некогда один из самых дешёвых полноприводных автомобилей в Европе силами специалистов итальянской компании Inglourious Basterds Cycles превратится в изысканный лимитированный SUV для состоятельных автогурманов.

Оригинальный полоноприводный хэтчбек Fiat Panda 4x4 дебютировала в 1983 году, систему полного привода для него разработала австрийская компания Steyr-Daimler-Puch (ныне Magna Styer): была применена простая и дешёвая схема парт-тайм с жёстко подключаемым неразрезным задним мостом, отсутствие «понижайки» компенсировалось очень короткой первой передачей 5-ступенчатой МКП — решение, хорошо знакомое современным владельцам полноприводных Dacia/Renault Duster. Хорошая геометрическая проходимость в сочетании с низкой массой (около 850 кг) позволяла Fiat Panda 4x4 ездить по целине на равных с иными полноценными внедорожниками.

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Fiat Panda первого поколения был снят с производства двадцать лет назад — самое время делать рестомод на его базе, за дело взялась компания Inglourious Basterds Cycles, что базируется в пригороде Феррары (Италия, земля Эмилия-Романья) и занимается производством кастомных мотоциклов, своё пикантное название она позаимствовала у одноимённого фильма Квентина Тарантино 2009 года — Inglourious Basterds, что в переводе на русский означает «бесславные ублюдки». В свою очередь Тарантино нарочно с ошибками процитировал американское прокатное название итальянского фильма Энцо Джиролами Кастеллари «Этот проклятый бронепоезд» (1977 год).



Рестомод на базе классического Fiat Panda 4x4 «бесславные ублюдки» анонсировали ещё осенью прошлого года, а на этой неделе, как сообщает итальянский журнал it.motor1.com, начался приём предзаказов на машины из первой партии — будет выпущено лишь 10 штук по цене от 58 000 евро, ну а дальше — как пойдёт. В соцсетях свой проект итальянцы называют P4ND4 Restomod Hybrid.

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Пока рестомод существует лишь в виде компьютерных рендеров, но уже в марте компания обещает первые живые тесты, а полноценная премьера должна состояться в июне. Судя по рендерам, исходный полноприводный хэтчбек разработчики основательно перекроили и постарались сделать из него полноценный внедорожник на больших колёсах, из-за которых пришлось устанавливать расширители колёсных арок. Новый передок с большими круглыми фарами и кенгурятником выглядит довольно агрессивно, а под пухлым капотом скрывается новый силовой агрегат.



Слабосильные стоковые двигатели (45-54 л.с. в зависимости от модификации) для рестомода не годятся, вместо них будет модифицированый 1,2-литровый бензиновый мотор от Fiat Punto, дополненный мягкогибридным довеском, его мощность составит около 90 л.с. Коробка передач останется механическая, но в дальнейших планах есть и версия с АКП, в виде опции будут предложены самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы. Регулируемая подвеска будет собрана ко компонентах G.B. Assetti, в стандартном положении углы въезда и съезда превысят 44 градуса. Рулевой механизм снабдят гидроусилителем.



Оригинальный спартанский салон Fiat Panda 4x4 будет полностью переделан: обещаны современная цифровая панель приборов, мягкий пластик, кондиционер, несколько вариантов кожаной отделки и приятные аксессуары вроде извлекаемого из двери зонтика.



За 58 000 евро на рынке, конечно, можно найти массу альтернативных внедорожников, но надо понимать, что рестомод — это ручная работа и эксклюзивность, дешёвых машин в этом жанре не бывает, даже если исходник предельно демократичный.

Между тем полноприводная версия есть и у современного Fiat Panda — правда, летом прошлого года её производство было временно прекращено из-за дефицита комплектующих, но в этом году полноприводный хэтчбек должен вернуться на рынок.

