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  • BeyonCa: новый китайский бренд, поддерживаемый Renault, нацелился на немецкий премиум

BeyonCa: новый китайский бренд, поддерживаемый Renault, нацелился на немецкий премиум

31.10.2022 348 0 3

30 октября в Китае состоялась презентация премиального электромобильного бренда BeyonCa, за которым стоят опытные выходцы из концерна Volkswagen. Одной из необычных особенностей автомобилей BeyonCa будет встроенная система диагностики здоровья водителя и пассажиров, а также онлайн-констультации с врачами во время поездок.

 

Крутой и быстрый электромобиль, совмещённый с врачебным кабинетом, — это именно то, что нужно людям, считает китайский предприниматель Су Веймин, основавший в 2021 году компанию BeyonCa, её название расшифровывается как Beyond the Car, что в переводе на русский означает «за пределами автомобиля» или «больше чем автомобиль». И если другие стартапы под словом «больше» подразумевают метавселенные, развлечения и безудержное потребление, то BeyonCa делает ставку на заботу о здоровье. Встроенные в салон датчики будут следить за сердцебиением, артериальным давлением, температурой и прочими параметрами самочувствия. В случае необходимости на связь с машиной выйдет один из нанятых BeyonCa врачей и даст оперативную консультацию человеку, нуждающемуся в помощи. В режиме автопилота, который непременно появится в будущем у моделей BeyonCa, система может сама доставить пассажира в больницу, если случится сердечный приступ, потеря сознания или ещё какая беда.

Су Веймин

За плечами Су Веймина многолетний опыт работы на руководящих постах в концернах Daimler и Volkswagen, а сейчас он помимо BeyonCa возглавляет китайское подразделение Renault. Французская компания, по данным Reuters, стала одним из главных инвесторов BeyonCa, а производственным партнёром будет Dongfeng — на одном из его заводов в 2024 году начнётся выпуск первой модели BeyonCa.

Одним из соучредителей BeyonCa стал Кристиан Клинглер, бывший член правления Volkswagen. Главный дизайнер молодой компании — это Дирк ван Брекель, прежде работавший в Audi, Skoda и Bentley. Технический директор Ханс-Йоахим Ротенпилер тоже пришёл в BeyonCa из концерна Volkswagen. У BeyonCa есть собственная дизайн-студия в Мюнхене (Германия) и центр разработки искусственного интеллекта в Сингапуре.

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В рамках презентации нового бренда был показан концепт BeyonCa Gran Turismo Opus 1 — большой спортивный фастбек длиной 5,2 м, потенциальный конкурент Mercedes-Benz EQS, BMW i7 и Porsche Taycan. Opus 1 имеет 800-вольтовую архитектуру и снабжён батареей ёмкостью 130 кВт·ч. В салоне, судя по тизерам, четыре раздельных кресла и роскошная отделка. Других подробностей пока нет.

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В серийную модель Opus 1 превратится в 2024 году и будет стоить не менее миллона юаней (137 тысяч американских долларов в переводе по текущему курсу), причём сразу обещана особо мощная и ещё более дорогая версия RS. BeyonCa метит в верхний регистр премиум-сегмента, то есть будет делать относительно крупные и дорогие «электрички», модельный ряд будет состоять из 3-5 позиций, ежегодный объём продаж BeyonCa должен составить около 100 тысяч машин в год.

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Китай — главный рынок для BeyonCa, но в перспективе компания хочет выйти на европейский рынок, в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. США и России в числе перспективных для BeyonCa рынков пока не значатся.

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