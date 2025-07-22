«Бюджетный» кроссовер Voyah Courage показал новый интерьер

Марка Voyah активно готовится к запуску рестайлинговой версии своего младшего паркетника. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. О технике официальной информации все еще нет.

Первый показ обновленного электрического кроссовера Voyah Zhiyin (экспортное название – Courage) провели для китайских журналистов неделю назад. Но салон тогда не продемонстрировали – у представленных машин были запертые двери и тонированные стекла. Теперь же рассекречен и интерьер: марка выпустила свежий проморолик. Напомним, на родине полноценные продажи самого доступного паркетника Voyah стартовали лишь в октябре 2024-го, однако бестселлером электрокар так и не стал. Вполне возможно, что подстегнуть интерес к Voyah Zhiyin/Courage могло бы появление гибридной версии, но такой модификации в планах пока нет.

На фото: обновлённый кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 1 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 2 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 3 / 4 На фото: обновлённый кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 4 / 4

В салоне кроссовера установили обычный приборный экран (у дореформенной модели – узкая полоска) и новый, трехспицевый руль (прежний паркетник имеет двухспицевый). Voyah Zhiyin также досталась новая мультимедийная система. Вся электроника работает на операционной системе Harmony Space 5 фирмы Huawei. К слову, у дорестайлингового паркетника планшет мультимедиа может двигаться по направляющим на передней панели к пассажиру и обратно, но пока неизвестно, сохранил ли эту фишку обновленный Zhiyin/Courage.

На фото: салон обновлённого кроссовера Voyah Zhiyin/Courage 1 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Voyah Zhiyin/Courage 2 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Voyah Zhiyin/Courage 3 / 3

Еще модернизировали центральный тоннель: на нем все так же расположены две площадки для беспроводной зарядки, а за ними отныне идет отсек с крышкой и новые круглые подстаканники. В подлокотнике между передними сиденьями теперь спрятан холодильник (у бокса тоже новая крышка). В торце тоннеля появился сенсорный пульт управления «климатом» и «музыкой», настройками кресел. В списке оборудования также заявлена новая аудиосистема – динамики встроены в крышу, обшивку дверей и подголовник водительского кресла. Наконец, заменили материалы отделки.

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Что же касается внешности, то Voyah Zhiyin обрел другие передний бампер и капот, плюс спереди красуется появилось крупное «табло», которое способно устраивать световое шоу. Отметим, при запуске у модели в Китае было два варианта оформления передка – с гладким «носом» в цвет кузова или с вогнутой черной панелью и множеством светящихся элементов на ней. Однако сейчас на домашнем рынке представлена только первая версия. После рестайлинга Voyah Zhiyin/Courage также лишился выштамповок на передних дверях и «плавников» за задними стойками крыши. А над лобовым стеклом установили лидар – как и старший кроссовер Voyah Free+, модель имеет автопилот ADS 4 от той же компании Huawei.

Длина рестайлингового электрокросса равна 4810 мм, что на 85 мм больше по сравнению с предшественником. Колесную базу растянули на 25 мм до 2925 мм. Ширина и высота – прежние 1900 и 1636 мм соответственно.

На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 1 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 2 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 3 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 4 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 5 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 6 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 7 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 8 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 9 / 10 На фото: дореформенный кроссовер Voyah Zhiyin/Courage 10 / 10

О технике марка все еще не рассказала. В Китае на старте продаж Voyah Zhiyin был доступен с задним или двухмоторным полным приводом, но сейчас на родине предложены только заднеприводные кроссоверы. Базовый паркетник оснащен 292-сильным двигателем и батареей емкостью 77 кВт*ч, запас хода – 625 км по циклу CLTC. Остальные две версии имеют 313-сильный электромотор. «Среднее» исполнение укомплектовано аккумулятором на 79 кВт*ч, такой Zhiyin проедет 650 км. Топовый электрокросс представлен с батареей емкостью 109 кВт*ч, его запас хода – 901 км.

Полноценную премьеру новый Voyah Zhiyin справит в ближайшее время.