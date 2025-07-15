Обновлён «бюджетный» кроссовер Voyah Courage, который лишь недавно появился на рынке

Самая доступная модель премиум-бренда Voyah получила новую внешность и слегка подросла. Кроме того, паркетнику достались мультимедиа и автопилот от фирмы Huawei.

Этот электрический кроссовер Voyah дебютировал летом прошлого года: в Китае он зовется Zhiyin, экспортное название – Courage. Паркетник является самой доступной моделью премиальной марки, принадлежащей концерну Dongfeng. На родине полномасштабные продажи Voyah Zhiyin стартовали в октябре. Любопытно, что несмотря на статус модели «начального уровня» кроссовер вовсе не является бестселлером бренда. Вероятно, появление гибридной версии могло бы подстегнуть спрос, но Voyah такой вариант выпускать пока не планирует. Вместо этого электрокросс подвергли рестайлингу. Первый показ провели в минувшие выходные в рамках презентации, посвященной старту «живых» продаж модернизированного кроссовера Voyah Free+. Одновременно в Сеть выложили фирменные изображения и видео обновленного Voyah Zhiyin.

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Паркетник обрел другие передний бампер и капот, плюс появилось крупное «табло», которое способно устраивать световое шоу. Отметим, при запуске у модели в Китае было два варианта оформления передка – с гладким «носом» в цвет кузова или с вогнутой черной панелью и множеством светящихся элементов на ней. Однако сейчас на домашнем рынке представлена только первая версия. После рестайлинга Voyah Zhiyin/Courage также лишился выштамповок на передних дверях и «плавников» за задними стойками крыши. А над лобовым стеклом установили лидар – как и старший кроссовер Voyah Free+, модель имеет автопилот ADS 4 от компании Huawei.

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После модернизации Voyah Zhiyin слегка подрос. Длина увеличена на 85 мм до 4810 мм, а колесную базу растянули на 25 мм – теперь 2925 мм. Ширина и высота остались прежними – 1900 и 1636 (без учета лидара и рейлингов) соответственно.

Обновленный Voyah Zhiyin для Китая

Интерьер пока не продемонстрировали. При этом объявлено, что электроника (виртуальная приборка, мультимедиа, «климат» и прочее) работают на операционной системе Harmony Space 5 той же фирмы Huawei (как и в случае с Free+). Кстати, планшет мультимедийной системы дореформенного Voyah Zhiyin может двигаться по направляющим на передней панели к пассажиру и обратно, но пока неизвестно, сохранил ли эту фишку рестайлинговый кроссовер.

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О технике производитель тоже еще не рассказал. На старте продаж Voyah Zhiyin был доступен с задним или двухмоторным полным приводом, но сейчас китайцам предложены только заднеприводные кроссоверы. Базовый паркетник имеет 292-сильный двигатель и батарею емкостью 77 кВт*ч, запас хода – 625 км по циклу CLTC. Остальные две версии оснащены 313-сильным электромотором. У «среднего» исполнения аккумулятор на 79 кВт*ч, такой Zhiyin проедет 650 км. Топовый электрокросс укомплектован батареей емкостью 109 кВт*ч, его запас хода – уже 901 км.

Дореформенный Voyah Zhiyin для Китая 1 / 5 Дореформенный Voyah Zhiyin для Китая 2 / 5 Дореформенный Voyah Zhiyin для Китая 3 / 5 Дореформенный Voyah Zhiyin для Китая 4 / 5 Глобальный дореформенный Voyah Courage. В Китае тоже была версия с таким передком, но потом ее сняли с продажи 5 / 5

Отдельную презентацию обновленного Voyah Zhiyin в Китае проведут в конце августа. Дореформенный электрокроссовер сейчас стоит 196 900 – 236 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу.

Что же касается российского рынка, то у нас младший паркетник Voyah официально не представлен. Учитывая то, что в РФ марка Voyah решила сосредоточиться на гибридах, в России электрокросс Zhiyin/Courage в ближайшем будущем не появится. Тем не менее Kolesa.ru уже познакомился с моделью, все подробности – в нашем обзоре.