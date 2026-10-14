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  • Ближе к народу: у Opel Astra появилась бюджетная версия Start на «штамповках»

Ближе к народу: у Opel Astra появилась бюджетная версия Start на «штамповках»

14.10.2026 322 0 0
Ближе к народу: у Opel Astra появилась бюджетная версия Start на «штамповках»

Корпорация Stellantis продолжает двигать марку Opel вниз по ценовой шкале, стараясь сделать её по-настоящему народной и массовой. Пока что такая тактика даёт хороший результат, продажи Opel в Европе растут.

Помнится, в 2010-х при General Motors марку Opel двигали в сторону премиума, а под колпаком корпорации Stellantis марка Opel растеряла свою техническую самобытность, полностью переехала на французские платформы и лишилась значительной части собственных инженеров. Теперь Opel предлагает по сути те же самые модели, что и другие массовые бренды Stellantis, но со своим дизайном, который по-прежнему ваяют в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме (Германия, земля Гессен).

Отсутствие собственного инжиниринга марка Opel компенсирует более гибкой ценовой политикой. Проще говоря, модели Opel становятся доступнее, и это положительно сказывается на продажах. По данным ACEA, количество регистраций новых легковых автомобилей Opel в Европе с января по август этого года выросло на 7,2% до 285 110 шт. (по сравнению с январём-августом 2025 года).

Ранее в этом году новая базовая комплектация Start появилась у кроссовера Frontera и «каблучка» Combo, а теперь ей обзавелась и Astra поколения L. Комплектация Start позволила снизить цены на Астру по сравнению с прежней базовой комплектацией Edition на 1600—2000 евро в зависимости от выбранной силовой установки (здесь и далее указаны цены для Германии).

Самая доступная Astra Start в кузове хэтчбек с 145-сильной мягкогибридной силовой установкой теперь стоит 31 890 евро, в кузове универсал (Sports Tourer) — 33 390 евро. В состав мягкогибридной силовой установки входят 1,2-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 136 л.с. и 6-ступенчатый «робот» eDCT с двумя сцеплениями, в который вживлён тяговый электромотор мощностью 21 л.с. Привод у всех версий Astra только передний.

Astra Start хэтчбек с 1,5-литровым турбодизелем (130 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом» стоит от 33 490 евро, универсал — от 33 990 евро.

Электрическая Astra Start хэтчбек обойдётся минимум в 36 490 евро, универсал — в 37 990 евро. Единственный электромотор у такой версии выдаёт 156 л.с. Ёмкость 400-вольтовой батареи — 58 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 454 км по циклу WLTP у хэтчбека и 445 км у универсала.

Plug-in гибридная Astra (196 л.с.) в комплектации Start не предлагается.

В комплектацию Start входят 16-дюймовые стальные колёса с колпаками, однозонный климат-контроль, 10-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями и базовый набор электронных помощников водителя, в том числе датчики парковки спереди и сзади.

Для сравнения скажем, что самый простой VW Golf сейчас стоит в Германии от 29 835 евро, Peugeot 308 — от 34 310 евро, Toyota Corolla — от 29 626 евро, Kia K4 — от 28 890 евро, Mazda 3 — от 29 190 евро. Короче говоря, маркетологам Stellantis ещё есть куда сдавать — главное, не останавливаться на достигнутом.

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