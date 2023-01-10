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  • BMW готовит 5 series Touring следующего поколения: новое изображение

BMW готовит 5 series Touring следующего поколения: новое изображение

10.01.2023 325 0 0

Ожидается, что уже в 2024 году на европейском рынке появятся новинка немецкой марки с ДВС, а также её полностью электрическая версия – i5 Touring.

Баварский производитель выпускает свою «пятёрку» с 1972 года, за прошедшие годы модель успела шесть раз сменить генерацию. BMW 5 series актуального седьмого поколения была представлена в октябре 2016 года, продажи стартовали в первом квартале 2017-го. Продажи модели в Европе постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам 2021-го старосветские дилеры реализовали 52 936 экземпляров, что на 11,5% меньше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2022-го «пятёрка» разошлась тиражом в 46 842 шт. (-5,4%).

На фото: актуальный универсал BMW 5 series Touring

Сейчас в BMW продолжают заниматься разработкой нового поколения «пятёрки», которая выпускается в вариантах кузова седан и универсал. Ранее фотошпионы уже ловили прототипы будущих новинок на дорогах общего пользования в ходе цикла испытаний. Ожидается, что на европейский рынок универсал BMW 5 series восьмой генерации выйдет в 2024 году, тогда же должна дебютировать и полностью электрическая версия «пятидверки», которая получит собственное имя – i5 Touring.

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть BMW 5 series Touring нового поколения, нет. Однако своим вариантом потенциальной внешности будущей «пятидверки» с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что у «электроуниверсала» i5 Touring будет мало визуальных отличий от варианта с ДВС. Главным из них станет заглушка на передней части, выполненная в форме фирменных «ноздрей».

Рендер универсала BMW 5 series Touring нового поколения

Судя по рендеру, у новинки будет совершенно новое оформление кормы. Одним из наиболее заметных изменений являются другие горизонтально вытянутые задние фонари, которые получили более узкую форму. Между ними располагается логотип баварского бренда, на верхней части багажной двери находится иной более крупный спойлер. Нижнюю часть бампера следующего BMW 5 series Touring могут украсить парой сдвоенных патрубков выхлопной системы. Очевидно, у электрической версии «пятёрки» эта часть будет оформлена иначе.

Модель получит новый интерьер. Предполагается, что большую часть передней панели займёт слегка изогнутый дисплей, который протянется от места водителя до центральной консоли. Вероятно, он будет одновременно исполнять роль виртуальной «приборки» и тачскрина информационно-развлекательной системы.

На фото: салон актуального универсала BMW 5 series Touring

По предварительным данным, в моторной гамме новой «пятёрки» будут четырёх- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели в составе «мягкогибридных» силовых установок. Кроме того, ожидается несколько версий PHEV, с задним приводом и системой полного привода xDrive. Все варианты будут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

У BMW i5 Touring будут модификации как с одним электродвигателем, так и с двухмоторной системой. Не исключено, что отдача установки топовой версии приблизится к 600 л.с. Вероятно, ёмкость тяговой батареи составит 120 кВт*ч, а максимальная дальнобойность «зелёного» универсала на одной зарядке составит порядка 700 км.

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