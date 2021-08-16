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BMW готовит обновлённый кроссовер X5 М: первое изображение

16.08.2021 1257 0 0

На рендере представлен «посвежевший» SUV баварской марки в «заряженном» исполнении Competition. Он появится в следующем году.

 

У бренда BMW в течение последнего десятилетия продажи на старосветском рынке были стабильными, однако прошлый «ковидный» год выбивается из череды «плюсов» и незначительных «минусов. В течение 2020-го дилеры реализовали в Европе 673 724 автомобиля, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатели снова пошли вверх: за первую половину 2021-го клиенты купили 371 111 машин, что на 29% больше, чем в январе-июне предыдущего года.

На фото: актуальный кроссовер BMW X5 M Competition

Свой кроссовер X5 баварская марка представила ещё в 1999 году, его показали в рамках автосалона в Детройте. С тех пор модель несколько раз сменила генерацию: кроссовер актуального четвёртого поколения (с индексом G05) появился в 2018 году. В течение «кризисного» 2020-го старосветским дилерам BMW удалось продать 40 961 шт. «икс пятых», что на 8,5% меньше, чем годом ранее. А за первую половину нынешнего года европейцы купили 23 257 единиц (на 35% больше, чем в январе-июне 2020-го).

Заряженная версия актуального BMW X5 с приставкой в виде литеры «M» к названию была представлена в 2019-ом. Сообщается, что баварская компания уже сейчас занимается разработкой обновлённого «подогретого» кроссовера. Как сообщает испанское издание motor.es, производитель приступил к дорожным тестам «посвежевшего» BMW X5 M раньше, чем предполагалось.

Ожидается, что пережившие процедуру фэйслифтинга «обычный» BMW X5 и «спортивный» BMW X5 M появятся в 2023 году, однако, по данным издания, будет ещё специальная версия, которую баварцы покажут весной следующего года – дебют приурочат к 50-летию подразделения BMW M. Судя по всему, это будет заряженная версия SUV в исполнении Competition.

На фото: салон актуального кроссовера BMW X5 M Competition

Пока что информации о том, как именно будет выглядеть обновлённый кроссовер, нет. Так что у художников есть возможность представить своё видение экстерьера будущей новинки BMW. Собственным вариантом внешности BMW X5 M Competition поделился дизайнер motor.es.

Судя по рендеру, модель получит измененные передний и задний бамперы, а также иную адаптивную светодиодную головную оптику, которая частично перекликается с BMW M5 CS. Часть элементов автомобиля будут выполнены из лёгкого, но прочного углеволокна. Вероятно, это позволит снизить вес кроссовера и улучшит динамические показатели «заряженной» модели.

Рендер обновлённого кроссовера BMW X5 M Competition

Ожидается, что детали из углеволокна будут использоваться в том числе и в салоне. Как отметили в испанском издании, кресла могут получить контрастную кожаную отделку, а интерьер наполнят элементами, которые позволят безошибочно определить, что сидящие находятся в автомобиле, над которым потрудилось спортивное подразделение баварской компании. Судя по всему, речь идёт о вышитых фирменных знаках, логотипах, напольных ковриках с эмблемой и т.д.

Предполагается, что BMW X5 M Competition, который покажут в следующем году, получит серьёзно переработанное шасси (как именно его перенастроят, пока неизвестно). Однако мотор останется прежним: под капотом актуальной спортивной версии располагается битурбированный двигатель V8 объёмом 4,4 литра, его отдача составляет 625 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым автомат M Steptronic.

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