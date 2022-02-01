BMW собирается обновить хэтчбек 1 series: первое изображение

Немецкий производитель начал выпуск BMW 1 series ещё в 2004 году, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить поколение. Пятидверный хэтчбек актуальной третьей генерации продаётся в Европе с 2019 года. По данным сайта Carsalesbase, в течение «ковидного» 2020 года дилеры реализовали на старосветском рынке 107 870 «единичек» (на 3,7% меньше, чем годом ранее). В прошлом году продажи ещё сократились: с января по ноябрь 2021-го клиенты купили 92 191 шт. (на 4,2% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года).



На фото: актуальный хэтчбек BMW 1 series

Теперь подошло время «освежить» пятидверный хэтчбек: разработка обновлённого BMW 1 series уже идёт. Как сообщает испанское издание motor.es, дебют новинки намечен на середину осени 2022-го, а живые продажи начнутся в первые месяцы следующего года. По данным сайта, баварцы решили сократить коммерческий жизненный цикл «единички» с семи до пяти лет, это означает, что новое поколение компания представит уже к середине текущего десятилетия.



Официальной информации о том, как будет выглядеть «посвежевший» компактный автомобиль, пока нет. А значит, у художников есть возможность предложить свой вариант возможной внешности новинки на суд читателей. Так, собственное видение экстерьера обновлённой «пятидверки», которую, вероятно, покажут уже в этом году, предложил дизайнер motor.es.



На фото: рендер обновленного хэтчбека BMW 1 series

Судя по рендеру, ожидается, что в ходе обновления модель получит иную головную оптику: у фар будет более «острая» форма и иная «начинка», а также пересмотренная фирменная радиаторная решётка в виде крупных «ноздрей». Изображения кормы нет, но предполагается, что модели переработают фонари и задний бампер.

Вероятно, BMW 1 series оснастят новыми помощниками водителю и системами безопасности, кроме того, ожидается обновление информационно-развлекательной системы. Предположительно, у модели останется нынешняя цифровая приборная панель, а новый минималистично оформленный дисплей появится у модели уже в ходе смены генерации.



На фото: салон актуального хэтчбека BMW 1 series

По предварительным данным, в ходе обновления BMW «освежит» и моторную гамму хэтчбека 1 series. Предположительно модернизация ждёт трёхцилиндровые двигатели, входящие в линейку, кроме того, в издании отметили, что 2,0-литровый бензиновый мотор войдёт в состав мягкогибридной установки (будет работать в тандеме с 48-вольтовым электродовеском).

Напомним, другие модели баварского бренда также готовятся к обновлению, так, недавно мы публиковали рендер «посвежевшего» кроссовера BMW X6. Вероятно, эта модель переживёт рестайлинг в 2023 году. Эта модель пока что лидирует в списке спортивных SUV марки, однако уже в скором времени модели придётся уступить верхнюю ступеньку пьедестала серийной модели, которую создадут на основе недавно представленного концепта BMX XM.

