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  • BMW готовится к обновлению X6: первое изображение «посвежевшего» кроссовера

BMW готовится к обновлению X6: первое изображение «посвежевшего» кроссовера

24.01.2022 372 1 0

Ожидается, что автомобиль баварского бренда переживёт рестайлинг в 2023 году. Изменения во внешности будут такими же, как и у обновлённого X5.

 

Компания BMW выпускает купеобразный кроссовер X6 с 2008 года. За прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию. SUV актуального третьего поколения появился на рынке в 2020 году. Отметим, несмотря на проблемы, связанные с ковидом, «икс-шестой» в этом году разошёлся на старосветском рынке тиражом в 10 460 единиц (вдвое больше, чем в 2019-ом). В прошлом году результат слегка подрос: за январь-февраль 2021-го клиенты купили 9677 экземпляров, что на 1,1% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.

На фото: актуальный кроссовер BMW X6

Автомобиль баварской марки в скором времени достигнет середины жизненного цикла, а значит, сейчас компания активно занимается разработкой обновлённой версии BMW X6. Ожидается, что «посвежевший» кроссовер будет представлен летом 2022 года, а его продажи начнутся весной 2023-го. Эта модель сейчас лидирует в списке спортивных SUV баварской марки, однако уже в скором времени модели придётся уступить верхнюю ступеньку пьедестала серийной модели, которую создадут на основе недавно представленного концепта BMX XM.

Пока что фотошпионы не ловили прототипы новинки на дорогах, однако, вероятно, они появятся уже скоро. Официальной информации о том, как будет выглядеть обновлённый купеобразный кроссовер BMW X6, пока нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать о внешности SUV немецкого бренда, так, свой вариант экстерьера «посвежевшего» X6 представляет дизайнер испанского издания motor.es.

На фото: салон актуального BMW X6

Судя по рендеру, этот автомобиль получит такие же изменения во внешности, как и «посвежевший» кроссовер BMW X5 с традиционным кузовом (пока также не представлен). Напомним, пару недель назад мы публиковали вариант внешности будущего обновлённого «икс-пятого».

Предполагается, что у рестайлингового «икс-шестого» форма фар станет тоньше (по аналогии с другими современными моделями, оформленными в актуальном стиле BMW), они не будут соединяться с решёткой радиатора. Фирменные «ноздри», вероятно, будут крупными (но не огромными, как у иных автомобилей марки), они получат толстую пластиковую чёрную окантовку. Кроме того, скорее всего, немного видоизменится передний бампер.

Рендер обновлённого кроссовера BMW X6

Как отмечает издание, после обновления пакет M Sport войдёт в стандартное оборудование во всех версиях (больше не будет доступен в качестве опции). Изображений салона «посвежевшего» X6 пока нет, но ожидается, что интерьер будет серьёзно переработан. На передней панели, вероятно, появится новый изогнутый экран, кроме того, модель ждёт самая современная мультимедийная система и новые водительские помощники (включая функцию так называемого «полуавтопилота», которая дебютирует через несколько месяцев на новом BMW 7 series).

По предварительным данным, все бензиновые и дизельные моторы будут в составе мягкогибридных силовых установок. Предполагается, что отдача вырастет: к примеру, в исполнении xDrive40i максимальная мощность увеличится с 333 до 375 л.с., а у M50i xDrive – с 530 до 545 л.с. Не исключено, что часть версий появится спустя несколько месяцев после официальной презентации обновлённого BMW X6.

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1 комментарий
24.01.2022 18:41
altersin

А давайте, редакция замечательного интернет-издания "Колёса.ру" не будет идти на поводу у маркетолухов и не будет называть хэтчбекообразные кроссоверы - купеобразными.

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