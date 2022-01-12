Новинки ×
  • BMW скоро обновит X5: первое изображение «посвежевшего» кроссовера

BMW скоро обновит X5: первое изображение «посвежевшего» кроссовера

12.01.2022 1604 0 1

Модель появится на европейском рынке в 2023 году. Ожидается, что этому SUV немецкой марки пересмотрят моторную линейку.

 

Баварская компания начала выпускать BMW X5 актуального поколения в 2018 году. По итогам «ковидного» 2020 года дилеры бренда реализовали в Европе 40 961 автомобиль, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году результаты продаж снова пошли вверх: по информации сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь (более свежих данных пока нет) клиенты купили 40 830 шт. (на 12,2% больше, чем за первые 11 месяцев 2020-го).

На фото: актуальный BMW X5

Сейчас разработчики занимаются подготовкой обновлённой версии кроссовера немецкой марки. «Четвёртый» BMW X5 достиг середины своего жизненного цикла, так что неудивительно, что компания готовит для модели «пакет» внешних и внутренних обновок, а также изменений в плане техники.

Ранее фотошпионы уже ловили прототип новинки в камуфляже на дорогах общего пользования в Германии, однако официально компания пока так и не рассекретила экстерьер «посвежевшего» кроссовера BMW X5. Так что у художников есть шанс предложить свои варианты изменения внешности баварского SUV. С собственной версией, в частности, выступил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по шпионским снимкам и рендеру, внешность кроссовера в ходе обновления изменится несильно. Так, несколько иначе будет выглядеть головная оптика: вероятно, фары получат узкую форму и станут чуть более вытянутыми по направлению к передним крыльям. Кроме того, «посвежевший» BMW X5 могут оснастить фирменной решёткой радиатора в виде так называемых «ноздрей», оформленной в актуальном стиле марки.

Рендер обновлённого BMW X5

Кроме того, дизайнеры, скорее всего, переработают передний бампер баварского кроссовера, по-иному оформив интегрированные в нижнюю часть воздухозаборники. Предполагается, что корма получит минимум изменений, сосредоточатся они, вероятно, в «начинке» задних фонарей. В профиль обновлений окажется ещё меньше, разве что другой оригинальный дизайн легкосплавных дисков. Кроме того, у автомобиля в палитре появятся новые цвета кузова.

Ожидается, что изменений будет больше в интерьере рестайлингового BMW X5. Автомобиль, скорее всего, получит изогнутую переднюю панель с виртуальной «приборкой», а также крупным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы iDrive нового поколения. Ожидается, что модель снабдят солидным комплексом помощников водителю.

На фото: салон актуального BMW X5

По предварительным данным, в ходе обновления модели пересмотрят моторную линейку. Её составят модернизированные версии бензиновых и дизельных рядных шестицилиндровых двигателей, а также мощный V8 M50i, который будет в составе мягкогибридной силовой установки. В линейке останется также подключаемый гибрид. Вероятно, «посвежевшая» модель появится на европейском рынке в 2023 году.

Отметим, актуальная версия BMW X5 в прошлом году являлась бестселлером бренда в России. За первые три квартала 2021 года (более актуальных данных пока нет) модель разошлась тиражом в 5401 экземпляр. Стартовый ценник автомобиля на нашем рынке составляет 6,04 млн рублей.

кроссовер авторынок новинки BMW BMW X5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Богаче, красивее и дороже X-Trail: стоит ли покупать Renault Koleos II за 2,2 миллиона С бюджетом в 2-2,5 миллиона выбор полноприводного автомобиля пока остается не очень сложным. За эти деньги можно купить, например, кроссовер Lexus RX в возрасте 7-10 лет, более крупный Toy... 12907 8 2 11.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Скоро пять лет, как первые товарные Кодиаки поступили в салоны российских дилеров, а значит, пора подводить первые итоги эксплуатации. Допустим, сломаться эти машины ещё толком не успели, но... 9837 11 2 11.01.2022
Статьи / Практика Накатом, в повороте и просто так: откуда появился гул в машине? Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтом... 1347 0 11 07.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11631 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11481 16 6 30.09.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 11033 20 20 02.12.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings