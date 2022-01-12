BMW скоро обновит X5: первое изображение «посвежевшего» кроссовера

Модель появится на европейском рынке в 2023 году. Ожидается, что этому SUV немецкой марки пересмотрят моторную линейку.

Баварская компания начала выпускать BMW X5 актуального поколения в 2018 году. По итогам «ковидного» 2020 года дилеры бренда реализовали в Европе 40 961 автомобиль, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году результаты продаж снова пошли вверх: по информации сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь (более свежих данных пока нет) клиенты купили 40 830 шт. (на 12,2% больше, чем за первые 11 месяцев 2020-го).



На фото: актуальный BMW X5

Сейчас разработчики занимаются подготовкой обновлённой версии кроссовера немецкой марки. «Четвёртый» BMW X5 достиг середины своего жизненного цикла, так что неудивительно, что компания готовит для модели «пакет» внешних и внутренних обновок, а также изменений в плане техники.



Ранее фотошпионы уже ловили прототип новинки в камуфляже на дорогах общего пользования в Германии, однако официально компания пока так и не рассекретила экстерьер «посвежевшего» кроссовера BMW X5. Так что у художников есть шанс предложить свои варианты изменения внешности баварского SUV. С собственной версией, в частности, выступил дизайнер испанского издания motor.es.



Судя по шпионским снимкам и рендеру, внешность кроссовера в ходе обновления изменится несильно. Так, несколько иначе будет выглядеть головная оптика: вероятно, фары получат узкую форму и станут чуть более вытянутыми по направлению к передним крыльям. Кроме того, «посвежевший» BMW X5 могут оснастить фирменной решёткой радиатора в виде так называемых «ноздрей», оформленной в актуальном стиле марки.



Рендер обновлённого BMW X5

Кроме того, дизайнеры, скорее всего, переработают передний бампер баварского кроссовера, по-иному оформив интегрированные в нижнюю часть воздухозаборники. Предполагается, что корма получит минимум изменений, сосредоточатся они, вероятно, в «начинке» задних фонарей. В профиль обновлений окажется ещё меньше, разве что другой оригинальный дизайн легкосплавных дисков. Кроме того, у автомобиля в палитре появятся новые цвета кузова.

Ожидается, что изменений будет больше в интерьере рестайлингового BMW X5. Автомобиль, скорее всего, получит изогнутую переднюю панель с виртуальной «приборкой», а также крупным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы iDrive нового поколения. Ожидается, что модель снабдят солидным комплексом помощников водителю.



На фото: салон актуального BMW X5

По предварительным данным, в ходе обновления модели пересмотрят моторную линейку. Её составят модернизированные версии бензиновых и дизельных рядных шестицилиндровых двигателей, а также мощный V8 M50i, который будет в составе мягкогибридной силовой установки. В линейке останется также подключаемый гибрид. Вероятно, «посвежевшая» модель появится на европейском рынке в 2023 году.

Отметим, актуальная версия BMW X5 в прошлом году являлась бестселлером бренда в России. За первые три квартала 2021 года (более актуальных данных пока нет) модель разошлась тиражом в 5401 экземпляр. Стартовый ценник автомобиля на нашем рынке составляет 6,04 млн рублей.

