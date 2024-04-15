BMW X3 готовится к смене поколения: кроссовер показался на новых фото

Премьера кроссовера четвертой генерации пройдёт через несколько недель, а в продаже автомобиль появится до конца текущего года.

Баварский производитель BMW начал выпускать Х3 (с заводским индексом E83) в 2003 году, вторая генерация (F25) появилась в 2010-м, «третий» же кроссовер (G01) был представлен в 2017 году, а серьёзное обновление он пережил в 2021-м. Кроме того, напомним, в 2020-м в серию отправили полностью электрическую версию SUV, которая получила собственное имя – BMW iX3 (индекс – G08). Сейчас компания занимается разработкой X3 четвёртого поколения.

На фото: прототип BMW X3 нового поколения

Фотошпионы ранее уже ловили будущую новинку на тестах, а теперь, в преддверии скорой премьеры, кроссовер с внутризаводским индексом G45 испытали зарубежные коллеги. На снимках запечатлены замаскированные прототипы BMW X3 следующего поколения в модификации подключаемого гибрида и топ-версии M Performance.



Детали внешности нового BMW X3 скрыты с помощью маскировочной плёнки. Ожидается, что у «четвёртого» кроссовера решётка радиатора окажется более вытянутой в ширину, колёсные арки станут ярче выраженными за счёт иного рельефа, а линия крыши будет более покатой. При этом новинка, очевидно, заметно отличается ранее показанного концепта Neue Klasse X, который является прообразом следующего полностью электрического iX3. Судя по всему, их внешность будет иметь немало различий.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, длина нового BMW X3 составит 4755 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1660 мм; а расстояние между осями – 2865 мм. Актуальный вариант на 40 мм короче, на 30 мм уже и на 7 мм выше. При этом колёсная база у него меньше всего на 1 мм; передняя и задняя колеи у новинки окажутся немного шире. Известно, что коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,29 до 0,27.



В салоне SUV четвёртой генерации будут другие кресла, а также новая передняя панель с большим горизонтально вытянутым табло, которое объединяет в себе и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы. Перед водителем окажется новое рулевое колесо, как у актуальных BMW 5 series. На центральной консоли расположен иной переключатель передач, а также большой отсек, в котором есть подставка для зарядки телефона, подстаканники и пара разъёмов USB-C.



У BMW X3 нового поколения останутся версии, оснащаемые бензиновыми и дизельными двигателями (в составе мягкогибридных систем), а также PHEV-установкой, в основе которой будет лежать 2,0-литровый турбомотор, работающий в тандеме с электродвигателем и небольшой батареей. Топовой версией, вероятно, станет M50 xDrive с шестицилиндровым бензиновым двигателем. Модель по-прежнему будет базироваться на платформе CLAR, тогда как будущая «электричка» iX3 получит в основу новую «тележку» Neue Klasse.



Ожидается, что премьера кроссовера четвертой генерации пройдёт через несколько недель, а в продаже баварский кроссовер с ДВС появится до конца текущего года. Ранее дизайнер Kolesa.ru представил рендеры, демонстрирующие потенциальную внешность нового BMW X3, изображения были опубликованы минувшей осенью.