Иcтория модели Х3 началась в 2003 году, именно тогда состоялась премьера паркетника первого поколения с заводским индексом E83. Он также стал вторым кроссовером в линейке марки после модели X5. Сегодня на конвейере третья генерация автомобиля с индексом G01, который впервые продемонстрировали летом 2017 года, а спустя 4 года модель получила рестайлинг . Подходит время для плановой смены поколений, и тестовые образцы демонстрируют всё больше деталей нового кузова.

Рендер BMW X3 нового поколения

Общий стиль новинки будет выполнен в стиле модели Х1, представленной летом прошлого года. У неё будут позаимствованы клавишные дверные ручки, а также более простая форма боковин. Спереди их объединит более угловатый по сравнению с нынешним Х3 дизайн, при этом новый кроссовер получит оригинальные фары с L-образными светодиодными ходовыми огнями, вызывающими ассоциации с рестайлинговой «пятёркой» предыдущего уже поколения. Фонари с изогнутыми полосками светодиодов похожи на нынешний Х3 и на рестайлинговый X5, самой же интересной особенностью кормы нового кроссовера станет перенесённая на бампер ниша номерного знака — ранее подобное решение применялось только на купеобразных кроссоверах марки.

Рендер BMW X3 нового поколения

Как и все остальные новые модели BMW с классической компоновкой, Х3 следующего поколения будет построен на платформе CLAR (Cluster Architecture). Ожидается, что кроссовер получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, а самый мощный вариант будет сменит индекс M40i на M50i. Само собой, останется и полноценная М-версия, а вот полностью электрической модификации iX3 не будет, вместо неё в 2025 году появится кроссовер на новой платформе .

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Премьера нового BMW X3 G45 состоится в следующем году.