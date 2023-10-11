BMW превратила новый X2 в кросс-купе и представила iX2. SUV стал крупнее, техника – от X1

Баварская компания полностью рассекретила компактные паркетники с купеобразным кузовом. Их «живая» премьера пройдёт в конце текущего месяца в рамках выставки Japan Mobility в Токио.

Кроссовер BMW X2 был представлен осенью 2017 года, теперь модели пришло время сменить генерацию: баварцы ранее опубликовали несколько тизеров «икс второго» следующего поколения, а теперь новинка рассекречена полностью. Кстати, компания решила презентовать SUV в «заряженном» исполнении X2 M35i xDrive и в полностью электрической версии с собственным названием iX2.

На фото: BMW X2 нового поколения и BMW iX2

BMW X2 второго поколения получил купеобразный кузов и более спортивную внешность, чем у актуального паркетника BMW X1. По сравнению с предшественником, новинка подросла в габаритах. Так, его длина составляет 4554 мм (на 194 мм больше), ширина – 1845 мм (на 21 мм больше), высота – 1590 мм (на 64 мм больше), а расстояние между осями увеличилось до 2692 мм (плюс 22 мм).



Новый «икс второй» получил оригинальные фирменные «ноздри» радиаторной решётки, а у BMW iX2 заглушка выполнена в похожей форме, но с иным «закрытым» рисунком. Этот элемент можно оснастить контурной подсветкой. По бокам располагается «раскосая» светодиодная головная оптика с парными уголками ходовых огней.

На фото: BMW X2 M35i xDrive 1 / 3 На фото: BMW X2 M35i xDrive 2 / 3 На фото: BMW X2 M35i xDrive 3 / 3

В нижней части переднего бампера находится большой центральный и пара боковых воздухозаборников. «Горячую» версию отличают соответствующие шильдики подразделения BMW M, чёрные корпуса наружных зеркал, а также у неё иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с диффузором и двойными круглыми патрубками выхлопной системы по бокам. Отметим, за счёт покатой крыши коэффициент аэродинамического сопротивления у iX2 равен 0,25. Размер доступных колёсных дисков варьируется от 17 до 21 дюйма.



На фото: салон BMW X2 M35i xDrive 1 / 3 На фото: салон BMW X2 M35i xDrive 2 / 3 На фото: салон BMW X2 M35i xDrive 3 / 3

Интерьер аналогичен другим актуальным моделям баварской марки. Так, на передней панели размещён большой изогнутый дисплей, объединяющий в себе виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы BMW iDrive последней версии, диагональ этого экрана равна 10,7 дюйма.



В компании рассказали о том, что «заряженный» вариант BMW X2 M35i xDrive будет доступен клиентам с момента старта продаж модели нового поколения. Как и предполагалось, «начинка» такая же как у аналогичной «горячей» версии X1. То есть он оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем, мощность которого в европейской спецификации составляет 300 л.с. (у варианта в Штатах и на других рынках – 317 л.с.). Полноприводному исполнению X2 M35i на разгон с места до «сотни» требуется 5,4 секунды.

На фото: BMW iX2 xDrive30 1 / 3 На фото: BMW iX2 xDrive30 2 / 3 На фото: BMW iX2 xDrive30 3 / 3

У BMW X2 sDrive20i под капотом находится бензиновый трёхцилиндровый двигатель объёмом 1,5 литра, работающий в составе мягкогибридной силовой установки в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная отдача силовой установки составляет 170 л.с. В свою очередь BMW X2 sDrive18d оснащается четырёхцилиндровым дизелем такого же объёма мощностью 150 л.с. В пару предлагается семиступенчатый робот Steptronic с двойным сцеплением.



На фото: салон BMW iX2 xDrive30 1 / 3 На фото: салон BMW iX2 xDrive30 2 / 3 На фото: салон BMW iX2 xDrive30 3 / 3

На старте продаж в Европе в марте 2024 года полностью электрическое кросс-купе будет доступно в одном исполнении – BMW iX2 xDrive30. Такой вариант делит технику с актуальным iX1 в той же версии. Это значит, что новинка оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), суммарная отдача которой равна 313 л.с. (494 Нм). На разгон с места до «сотни» такому «зелёному» паркетнику потребуется 5,6 секунды, а его максимальная скорость равна 180 км/ч. В состав установки входит также тяговая батарея ёмкостью 64,8 кВт*ч, запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 417 до 449 км (по циклу WLTP). Позже на рынок выйдет ещё одна «розеточная» версия.



Производство купеобразных паркетников BMW X2 и iX2 будет налажено там же, где сейчас выпускаются кроссоверы X1 и iX1: речь идёт о предприятии компании в немецком Регенсбурге (Германия). Цены станут известны ближе к старту продаж.