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  • «Заряженный» купеобразный кроссовер BMW X2 M35i показался на видео

«Заряженный» купеобразный кроссовер BMW X2 M35i показался на видео

09.10.2023 42 0 0

Презентация паркетника нового поколения пройдёт совсем скоро, 11 октября. Вместе с ним будет представлена и полностью электрическая версия SUV с собственным названием –  iX2.

Компактный кроссовер BMW X2 дебютировал осенью 2017 года: напомним, в его основу лёг одноимённый концепт, который был представлен годом ранее на Парижском автосалоне. Теперь модели пришло время сменить генерацию: автомобиль второго поколения сейчас готовится к дебюту, который пройдёт через пару дней. Чтобы напомнить о событии, баварцы опубликовали тизер «горячей» версии будущей новинки – BMW X2 M35i.

В коротком видео автомобиль показан не полностью, а «по частям». Так, мы видим узнаваемую решётку радиатора в виде «фирменных» ноздрей, капот с выштамповками и логотипом бренда на кромке, чёрные корпуса традиционных наружных зеркал с повторителями поворотников, чёрно-серебристые легкосплавные колёсные диски большого диаметра, за которыми видны тормозные суппорты с эмблемой подразделения BMW M. Ещё в видео мелькает корма с массивным спойлером на кромке багажной двери и пара круглых патрубков выхлопной системы, расположенных с левой стороны нижней части заднего бампера.

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Ожидается, что BMW X2 M35i станет купеобразным «братом» уже представленного BMW X1 M35i xDrive: эта версия дебютировала в конце июня текущего года. Они окажутся техническими близнецами, это значит, что полноприводный купеобразный кроссовер оснастят 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, отдача которого составит 300 л.с. в спецификации для европейского рынка (в США, вероятно, 317 л.с.), а его максимальный крутящий момент будет равен 400 Нм. В пару ему предложат семиступенчатый автомат. «Горячему» паркетнику с покатой крышей на разгон с места до «сотни» потребуется 5,4 секунды. Скорее всего, его максимальная скорость окажется равна 250 км/ч.

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Производитель подтвердил, что полностью электрическая версия кросс-купе тоже будет рассекречена в ходе дебюта BMW X2 нового поколения. Такой кроссовер получит собственное имя – BMW iX2, а вот технику наверняка разделит с iX1. В этом случае ему достанется двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). У iX1 её совокупная мощность равна 313 л.с. (494 Нм), а запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 413 до 438 км (по циклу WLTP). Максимальная скорость – 180 км/ч.

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Скорее всего, новый X2 позаимствует моторную гамму актуального X1. Напомним, базовой для «икс первого» является 1,5-литровая бензиновая турботройка (136 л.с. и 230 Нм). Ещё в линейке есть мягкогибридная установка с 2,0-литровым турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором (218 л.с. и 360 Нм); 2,0-литровый дизель (150 л.с. и 360 Нм); MHEV-система на основе 2,0-литрового 197-сильного мотора (211 л.с. и 400 Нм).

На фото: прототип BMW X2 нового поколения
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На фото: прототип BMW X2 нового поколения
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На фото: прототип BMW X2 нового поколения
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В гамме BMW X1 числится ещё пара подзаряжаемых гибридов. В основе одной из установок лежит 136-сильный двигатель, идущий в комплекте с 109-сильным электромотором (совокупная мощность – 245 л.с. и 477 Нм); а второй базируется на 150-сильном движке, работающем в тандеме с 177-сильным электромотором (326 л.с. и 477 Нм).

Известно, что кросс-купе BMW X2 и «зелёный» аналог iX2 встанут на конвейер завода в Регенсбурге (Германия), где сейчас налажено производство X1 и iX1. По предварительным данным, новые кроссоверы доберутся до европейских дилеров в 2024 году.

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