Более трети россиян планирует покупку автомобиля в 2025 году

Эксперты Авито Авто провели опрос, в котором приняли участие более 10 000 человек, и выяснили планы россиян на покупку авто в текущем году. Оказалось, что 36% респондентов планируют приобрести автомобиль в 2025 году, при этом 15% хотели бы купить автомобиль без пробега.

Опрос показал, что самой распространенной причиной для покупки автомобиля является желание получить более современное ТС с другими характеристиками – об этом заявили 33% аудитории. На втором месте по популярности оказалась плановая замена используемого автомобиля (23%). Еще 22% рассказали, что планируют взять свой первый автомобиль, а 17% назвали причиной то, что нужно либо приобретать новую машину, либо вкладываться в ремонт той, которая уже находится в собственности.

Результаты исследования говорят о лидерских позициях внедорожников и кроссоверов в России: 46% респондентов хотели бы купить ТС именно в таком кузове. На втором месте по популярности оказались седаны (28%), а на третьем – универсалы (25%).

В среднем респонденты хотели бы приобрести машину за 2,03 миллиона рублей. Минимальная средняя сумма зафиксирована в ответах жителей Дальневосточного федерального округа – 1 742 818 рублей, а максимальная – у респондентов из СЗФО (2 176 613 рублей).

Самыми значимыми параметрами при выборе, помимо стоимости, стали практичность и комфортность автомобиля, включая размер салона и багажника, наличие климат-контроля и т.д. – эти факторы назвали 55% опрошенных. Второе и третье место по популярности заняли стоимость владения авто и его технические характеристики (по 52%).

Искать и выбирать автомобиль 59% опрошенных планируют в салонах дилеров, а 53% – на сайтах объявлений, среди которых и Авито Авто. 39% респондентов будут изучать сайты дилеров, и лишь 23% хотят искать ТС через знакомых.