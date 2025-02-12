Более трети россиян планирует покупку автомобиля в 2025 году

Опрос показал, что самой распространенной причиной для покупки автомобиля является желание получить более современное ТС с другими характеристиками – об этом заявили 33% аудитории. На втором месте по популярности оказалась плановая замена используемого автомобиля (23%). Еще 22% рассказали, что планируют взять свой первый автомобиль, а 17% назвали причиной то, что нужно либо приобретать новую машину, либо вкладываться в ремонт той, которая уже находится в собственности.
Результаты исследования говорят о лидерских позициях внедорожников и кроссоверов в России: 46% респондентов хотели бы купить ТС именно в таком кузове. На втором месте по популярности оказались седаны (28%), а на третьем – универсалы (25%).
В среднем респонденты хотели бы приобрести машину за 2,03 миллиона рублей. Минимальная средняя сумма зафиксирована в ответах жителей Дальневосточного федерального округа – 1 742 818 рублей, а максимальная – у респондентов из СЗФО (2 176 613 рублей).
Самыми значимыми параметрами при выборе, помимо стоимости, стали практичность и комфортность автомобиля, включая размер салона и багажника, наличие климат-контроля и т.д. – эти факторы назвали 55% опрошенных. Второе и третье место по популярности заняли стоимость владения авто и его технические характеристики (по 52%).
Искать и выбирать автомобиль 59% опрошенных планируют в салонах дилеров, а 53% – на сайтах объявлений, среди которых и Авито Авто. 39% респондентов будут изучать сайты дилеров, и лишь 23% хотят искать ТС через знакомых.
Исследование показало, что возможность получить более технологичный автомобиль является ключевым фактором покупки для людей в возрасте от 25 до 64 лет. Доля тех, кто назвал эту причину, превышает 30%. Также любопытно, что респонденты, которые планируют купить новый автомобиль в ценовом диапазоне 2-3 миллиона рублей, чаще остальных респондентов регулярно меняют машину – об этом рассказал 31% опрошенных. И действительно, современный автомобильный рынок предлагает впечатляющий набор инновационных решений, которые ещё недавно считались премиальными опциями. Среди них – продвинутые системы помощи водителю, интеллектуальные системы безопасности и расширенные возможности подключения. К тому же цифровизация значительно упростила поиск оптимального варианта: сейчас есть возможность сравнивать предложения онлайн, что упрощает и ускоряет процесс выбора. Например, в каталоге новых автомобилей Авито Авто прямо в объявлении можно найти модели, которые отличаются отдельными характеристиками, и выбрать ту, что оптимально соответствует персональным потребностям.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться