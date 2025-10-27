Новинки ×
  • Больше мощности для классика: Toyota снабдила Land Cruiser J60 современным V6

Больше мощности для классика: Toyota снабдила Land Cruiser J60 современным V6

27.10.2025 325 0 1

Легендарный внедорожник из 1980-х обрёл новое сердце, оно подарено и аккуратно имплантировано в него самой компанией Toyota, в результате чего получился Toyota Turbo Trail Cruiser — он станет одним из экспонатов ближайшего тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе (США), которое пройдёт с 4 по 7 ноября.

Toyota Turbo Trail Cruiser — это своего рода заводской рестомод, но японская компания справедливо отмечает, что её подход к созданию такого рода машин отличается от общепринятого: модернизирована не машина целиком, а только силовой агрегат, да и тот лишь в части двигателя — оригинальная 5-ступенчатая «механика» сохранена, равно как и все прочие детали трансмиссии. Есть ещё кое-какие мелкие доработки, но они сделан так, чтобы полностью сохранить оригинальный кузов и техническую эстетику Land Cruiser J60, запущенного в производство в 1980 году и продержавшегося в строю до 1992 года включительно.

1 / 2
2 / 2

В стоке Toyota Land Cruiser J60 оснащался различными вариантами рядного 6-цилиндрового бензинового двигателя, были также рядные дизели — 4- и 6-цилиндровые. Бензиновые двигатели в стоке выдавали порядка 140 л.с., что по современным меркам маловато, вот Toyota и решилась на свап, чтобы сделать интересный экземпляр Land Cruiser J60 к очередному тюнинг-шоу SEMA.

В качестве нового двигателя был выбран 3,4-литровый бензиновый V6 серии V35A c двумя турбокомпрессорами, что ставится на современный Toyota Land Cruiser 300, большой американский внедорожник Toyota Sequoia и родственный пикап Toyota Tundra, его максимальная отдача — 394 л.с. и 650 Нм. Для установки V6 были сделаны новые опоры, новый поддон картера, совместимый с шасси J60, переходник для стыковки с 5-ступенчатой МКП, модифицированы система охлаждения и электрика. Вдобавок классический внедорожник получил новую систему выхлопа с более ярким звуком. Моторный щит и силовая структура кузова остались нетронутыми.

1 / 2
2 / 2

Шасси с рессорной подвеской осталось стоковым, но оно доведено до идеального состояния, дорожный просвет увеличен на 4 мм, установлены современные «зубастые» 35-дюймовые шины. Кузов окрашен в оригинальный серебристый цвет Toyota Silver 147 производства PPG из палитры 1986 года. Шильдик turbo на багажной двери выполнен в классическом стиле.

Салон остался, в сущности, стоковым и выглядит так, словно машина только что сошла с конвейера. Из нового оборудования здесь есть только современная аудиосистема JBL и мультимедийный сенсорный экран, прикрученный к угловатой передней панели справа от центральных воздуховодов. Разработчики сознательно не экспериментировали с новой отделкой, чтобы сохранить максимально аутентичную атмосферу классического внедорожника.

Toyota Turbo Trail Cruiser сделан в единственном экземпляре, чтобы лишний раз продемонстрировать уважение компании Toyota к своей истории и обеспечить максимальный спектр впечатлений посетителям выставки SEMA, где японская компания представит более двух десятков различных проектов. Специализированные тюнинг-ателье, разумеется, могут повторить заводской эксперимент с J60 и выпускать свои конверсии в стиле Toyota Turbo Trail Cruiser небольшими партиями.

внедорожник тюнинг классика новинки Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автотовары Почему параллельный импорт не позволяет экономить на оригинальных автокомпонентах С запуском параллельного импорта многим автовладельцам казалось, что у них появится отличная возможность купить оригинальные запасные части гораздо дешевле, чем раньше. Что получилось в реал... 204 1 0 27.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то тип... 335 4 1 27.10.2025
Статьи / Авто и технологии Перегрев, коррозия, закупорка каналов: что будет, если залить не тот антифриз Пока двигатель не начнёт перегреваться или не придёт пора регламентной замены охлаждающей жидкости, большинство автовладельцев не задумывается об антифризе. Но как только происходит одно из... 1134 0 1 27.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14686 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13235 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12383 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
4 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings