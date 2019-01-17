Больше камер – больше штрафов: водители продолжают попадать в кадр

Больше камер – больше штрафов: водители продолжают попадать в кадр

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За 2018 год комплексы фото- и видеофиксации поймали около 106 млн нарушений правил дорожного движения.
 

Над дорогами продолжают вешать камеры, а водители по-прежнему нарушают ПДД и пополняют бюджеты регионов РФ штрафами. ГИБДД частично подвела итоги прошлого года: подсчитала количество взысканий за нарушения ПДД, которые были пойманы дорожными камерами. Оказалось, что за 2018 год водители получили почти 106 млн «писем счастья».

traffic security camera.

В течение последних нескольких лет число снятых камерами штрафов ГИБДД непрерывно растёт. Судя по нашим подсчётам, за прошлый год их количество увеличилось на 27,4%. Прирост в 2017-ом составил 36,4%. За 2016-ый и 2015 год показатель рос на 22%.

Такая динамика удивления не вызывает: ведь от года к году количество камер, которые следят за водителями, увеличивается. Судя по отчёту ГИБДД, только за 2018 год число стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД в стране выросло на 20% (до 10,8 тыс. шт), а передвижных – на 1% (до 3,9 тыс. шт).

high-speed car

Правда, цель установки камер не заключается в том, чтобы «насытить» бюджеты регионов РФ за счёт водителей-нарушителей. Приборы должны следить за местами с повышенным уровнем аварийности: по логике, число нарушений ПДД, а также ДТП в стране должно снижаться по мере роста числа комплексов фото- и видеофиксации.

Однако факты неутешительны: за последний год выросло не только число нарушений ПДД, но также и количество аварий по вине водителей транспортных средств. Статистики за весь год пока нет, но за январь-ноябрь 2018-го было зафиксировано 133 007 таких случаев, что говорит о приросте на 2,2%. В них погиб 13 801 человек (меньше на 3,4%), было ранено 176 216 участников (больше на 1,3%).

Пожалуй, с такими результатами России будет непросто добиться нулевой смертности на дорогах, которая, по плану, намечена на 2030 год. Согласно стратегии, подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, к 2024 году показатель должен сократиться до 4 человек на 100 тысяч населения. Напомним, в прошлом году он превышал 13 человек.

the police officer in an office form stops the car

Отметим, растёт также и число штрафов ГИБДД в целом (то есть включая те, которые сотрудники ведомства выписали, самостоятельно поймав водителей на нарушениях). Так, за 2018 год количество постановлений выросло на 17,9%, за предыдущий год – на 38,5%.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что дорожные камеры начали определять марки автомобилей. Нейросеть запустили в Москве в конце прошлого месяца. В систему были загружены данные о машинах 103 самых популярных в регионе брендов.

Авто и общество В России ГИБДД дорожные камеры комплексы фото- и видеофиксации нарушения ПДД
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