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  • Больше всего универсалов в Чувашии, седанов в Чечне, минивэнов в Приморье

Больше всего универсалов в Чувашии, седанов в Чечне, минивэнов в Приморье

24.07.2020 108 0 1

Розничная сеть автомобилей с пробегом Automama проанализировала популярность автомобилей на вторичном рынке по типам кузова в разных российских регионах. Больше всего седанов сейчас наблюдается в Чечне, здесь доля машин с этим типом кузова занимает доминирующее положение и составляет 61,8%, далее в тройке лидеров идёт Ингушетия (56,6%) и Дагестан (54,8%).

 

Интересные данные получились по доле автомобилей с типом кузова универсал, здесь первое место заняла Чувашия (7,1%), далее идут Орловская область (5,8%) и Мордовия (5,5%).

По минивэнам с большим отрывом на рынке подержанных авто лидирует Приморский край – в этом регионе доля машин с таким типом кузова составляет 37,5%. На втором месте идёт Москва (3,8%) и Краснодарский край (2,7%).

По доле внедорожников первый результат показывает Новосибирская область (32,5%), далее идут Москва (31,9%) и Нижегородская область (31,8%). Хэтчбеков больше всего в Адыгее (23,9%), Мордовии (22,2%) и Курганской области (20,8%). По доле автомобилей с кузовом купе лидирует Москва (1,5%), Краснодарский край (1,4%), Крым (1,3%). Больше всего кабриолетов в Крыму (0,4%), Ленинградской области (0,3%), Калининградской области (0,2%).

В среднем же на российском рынке подержанных машин седаны занимают 40,1%, внедорожники 27,7%, хэтчбеки 21,2%, универсалы 5,1%, минивэны 4,1%, купе 0,8%, пикапы 0,7%, кабриолеты 0,2%. 

Михаил Ерцев, операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama

«Многочисленность седанов в Чечне, Ингушетии, Дагестане объясняется большой популярностью отечественных автомобилей на Кавказе. А автомобили марки Lada за исключением линейки «Самар» – это преимущественно седаны, начиная от «классики» и заканчивая современными «Вестами». 

Лидерство Чувашии в сегменте кузовов универсал можно объяснить тем, что в экономике республики доля сельской отрасли в структуре валового регионального продукта в два раза выше средней по РФ, а универсал, особенно отечественный, как нельзя лучше подходит для фермера с учетом того, что внедорожники с сопоставимыми объемами багажников значительно дороже.

Что же касается большой доли минивэнов в Приморье, то это связано с тем, что на авторынок этого региона сильное влияние оказывает близкое расположение Японии, где любят минивэны».

Топ-5 регионов на рынке авто с пробегом с типом кузова седан

Топ-5 регионов на рынке авто с пробегом с типом кузова универсал

Топ-5 регионов на рынке авто с пробегом с типом кузова минивэн

Россия авторынок

 

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