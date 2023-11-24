Большой кроссовер Geely с мотором Volvo обновлён без повышения цен

Этот кроссовер Geely в строю с 2020 года: в Китае модель носит имя HaoYue, экспортный вариант зовется Okavango. Первую модернизацию SUV пережил уже в 2021-м, а под конец прошлого года паркетник подвергли на родине полномасштабному рестайлингу, после чего ему там присвоили приставку в виде буквы L, ведь дореформенный вариант в КНР до сих пор в строю. И вот Geely HaoYue L довели до нового 2024 модельного года.

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Внешность реформы на этот раз не затронули. Особенности дизайна «эльки» — внушительная радиаторная решетка с вертикальными клиньями, агрессивные бамперы, интегрированные в фары диодные «штрихи» ходовых огней и оформленные в виде единой плашки задние фонари. HaoYue L является самым крупным SUV в гамме марки Geely, его длина равна 4860 мм. Впрочем, по размеру колесной базы модель все же уступает кроссоверу Geely Monjaro: 2825 против 2845 мм.

Главная же обновка – внутри. Паркетнику достался планшет мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма (раньше был на 12,3 дюйма), он идет уже «в базе». Саму мультимедиа тоже обновили, она стала шустрее. Кроме того, для интерьера предусмотрена новая цветовая схема Danxia Red: кресла и карты дверей обиты рыжеватой «кожей», а на передней панели – темно-серые вставки. Такая расцветка пришла на смену варианту Desert Brown (бежевая «кожа»), при этом по-прежнему можно выбрать зеленоватую отделку. Кроссовер Geely HaoYue L по умолчанию семиместный.



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Как и прежде, модель предложена в трех комплектациях. В списке оборудования самой дешевой значатся матричные фары, 19-дюймовые колеса, виртуальная приборка, двухзонный климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. В «средней» версии появляются панорамный люк в крыше, шторки безопасности и камеры кругового обзора. Топовое исполнение – это также подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Еще в прошлом году Geely HaoYue L обрел бензиновую турбочетверку 2.0 Drive-E от Volvo. На посвежевшем кроссе мотор все так же выдает 218 л.с. и 325 Нм, но при этом он теперь «питается» 92-м бензином, тогда как двигателю SUV предыдущего модельного года положен 95-й. Движок по-прежнему сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний.



Цены не изменились: за Geely HaoYue L-2024 просят 127 900 – 147 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 585 000 – 1 833 000 рублей по текущему курсу. А первым покупателям даже сделают скидку 6000 юаней (74 000 рублей).

В России большой кроссовер Джили легально сегодня не представлен, но некоторые дилеры привозили к нам «параллельные» машины. Между тем, по неофициальным данным, местное представительство компании все же планирует вывести этот SUV на наш рынок.

