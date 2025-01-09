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Большой седан Genesis G80 обзавёлся затемнённой версией

09.01.2025 69 0 0

Детали экстерьера и интерьера нового исполнении четрёхдверки корейской марки окрашены в чёрный цвет.

Бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, представил седан G80 актуального второго поколения в 2020 году. Рестайлинг эта модель пережила в декабре 2023 года. Напомним, тогда четырёхдверке подкорректировали внешность, пересмотрели салон, расширили список оборудования, при этом технику трогать не стали. Теперь это автомобиль обзавёлся новой затемнённой версией с «говорящей» прибавкой Black к названию.

На фото: Genesis G80 Black

Отметим, сейчас у нескольких моделей марки уже есть аналогичная версия, речь идёт о седане G90 и кроссоверах GV80 и GV80 Coupe. Genesis G80 Black отличается от стандартного исполнения декоративных деталей экстерьера, окрашенных в чёрный цвет (у «обычного» варианта они хромированные). В этом цвете оформлены массивная фирменная радиаторная решётка с рисунком «в клетку», воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а также логотипы, внутренние части головной оптики и различные вставки на кузове.

Помимо этого, затемнённая версия G80 получила 20-дюймовые глянцевые чёрные легкосплавные диски. Единственное, что визуально слегка выделяется из чёрной гаммы, – это тёмно-серая надпись Genesis, расположенная на крышке багажника.

В салоне аналогично доминирует чёрный цвет. В нём оформлены подрулевые переключатели, боковые пороги, динамики и фирменный знаки. Сиденья отделаны чёрной кожей, в том же цвете оформлены передняя панель и дверные карты, а на центральной консоли есть вставки из натурального дерева. Тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 27 дюймов получил уникальную приветственную и прощальную анимацию.

На фото: салон Genesis G80 Black

«Начинка» у версии Genesis G80 Black стандартная. Напомним, на домашнем рынке седан предлагается с парой бензиновых двигателей. Речь идёт о 304-сильной турбочетвёрке T-GDI объёмом 2,5 литра, а также о битурбомоторе V6 объёмом 3,5 литра, мощность которого равна 380 л.с. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым автоматом. Топовую версию G80 Sport снабдили полноуправляемым шасси с подруливающим механизмом задних колёс и дифференциал e-LSD.

Седан в исполнении Genesis G80 Black уже доступен для заказа на домашнем рынке. В Южной Корее его цена составляет 82 750 000 вон, что эквивалентно примерно 5,8 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, в начале этой недели компания Genesis показала обновлённый кроссовер GV60. Этот автомобиль получил пересмотренную головную оптику и увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы. Известно, что на домашний рынок эта новинка премиальной корейской марки выйдет в первом квартале текущего года.

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