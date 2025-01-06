Genesis обновил кроссовер GV60: пересмотренная оптика и увеличенный дисплей мультимедиа

На домашний рынок такая новинка премиальной корейской марки выйдет в первом квартале текущего года. Цены станут известны позже.

Бренд Genesis, отделившийся от Hyundai, представил полностью электрический кроссовер GV60 в 2021 году. Напомним, этот паркетник стал первой самостоятельной «электричкой» марки, не имеющей аналогов с ДВС. GV60 базируется на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая роднит его с кросс-хэтчами Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Теперь пришло время для планового обновления компактного «зелёного» паркетника Genesis.

На фото: обновлённый Genesis GV60

Сегодня, 6 января, корейская марка рассказала о посвежевшем Genesis GV60. Изменения коснулись внешности модели. Так, она получила изменённый передний бампер, который выглядит слегка спортивнее, чем у дореформенной версии. Кроссоверу изменили заглушку на месте традиционной решётки радиатора, в также оформление большого воздухозаборника в нижней части переднего бампера.

Двухэтажной головной оптике оставили прежнюю форму, но поменяли «начинку»: теперь фары оснащаются новой фирменной технологией Micro Lens Array. Ещё в списке визуальных обновок числятся 21-дюймовые диски иного дизайна, а также отсутствие накладок на колёсные арки из некрашеного пластика. Помимо этого, задний бампер лишили серебристой вставки: теперь все элементы гармонично окрашены в цвет кузова.

Интерьер Genesis GV60 тоже получил порцию изменений в ходе обновления. Главным из них стало появление увеличенного горизонтального дисплея на передней панели (диагональ – 27 дюймов), который, как и ранее объединяет в себя виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (такой же экран установлен в салоне актуального GV70). Кроме того, паркетник снабдили иным трёхспицевым рулевым колесом с «приплюснутым» в нижней части ободом.

На фото: салон обновлённого Genesis GV60

Производитель ничего не рассказал об изменениях в технике модели. Не исключено, что вслед за родственниками Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 модель получит тяговую батарею увеличенной ёмкости (сменит нынешнюю версию с показателем 77,4 кВт*ч на вариант ёмкостью 84 кВт*ч). Электромоторы, вероятно, останутся прежними.

На домашнем рынке стартовое исполнение GV60 предлагается с единственным 228-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент – 350 Нм). У полноприводной модификации два электромотора – на задней оси 217-сильный, на передней – 101-сильный. Совокупная отдача равна 318 л.с. (605 Нм). Ещё есть версия Performance, которая оснащена парой 217-сильных электромоторов, суммарная отдача – 435 л.с. и 605 Нм, а при включённом режиме Boost – 489 л.с. и 700 Нм.

В Южной Корее продажи Genesis GV60 начнутся в первом квартале 2025 года, цены станут известны позже. Нынешний паркетник на домашнем рынке можно купить минимум за 67 760 000 вон, что эквивалентно примерно 5 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, в прошлом месяце Genesis представил глобальную версию кроссовера Electrified GV70: этому «зелёному» кроссоверу подправили внешность и пересмотрели салон.