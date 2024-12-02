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Genesis показал глобальную версию кроссовера Electrified GV70

02.12.2024 146 0 0

Как и кроссоверу с ДВС, электроверсии подправили внешность и перекроили салон. По предварительным данным, Electrified GV70 также получил новую батарею. А вот о моторах модернизированного электрокара производитель пока не рассказал.

Вообще, рестайлинговый электрический кроссовер Genesis Electrified GV70 раскрылся еще в ноябре в Штатах, но тогда премиальный суббренд компании Hyundai поделился первыми вводными лишь об американской версии. Теперь же показан глобальный модернизированный электрокросс. Напомним, «традиционный» кроссовер Genesis GV70 обновился весной текущего года.

Обновленный глобальный Genesis Electrified GV70
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Обновленный глобальный Genesis Electrified GV70
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Программа рестайлинга в целом такая же, как у модели с ДВС, хотя у электрокара есть свои особенности. В частности, у него собственный новый передний бампер, а на корме появилась другая хромированная накладка. Следом за «традиционным» кроссовером электроверсия также получила иное наполнение двухполосной головной оптики – в фарах отныне используется матричная технология MLA (Micro Lens Array). Кроме того, расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн колес (для электрокара предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски). Версии для США еще обещан электропривод лючка зарядки (лючок по-прежнему спрятан в имитирующую радиаторную решетку панель) – очевидно, аналогичная фишка досталась и «мировой» модели.

Обновленный глобальный Genesis Electrified GV70

Внутри обновленный Genesis Electrified GV70 повторил «традиционный» кроссовер. Вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы установили единое 27-дюймовое табло. По центру все так же красуется овальный элемент, но вместо блока управления «климатом» в нем теперь дефлекторы обдува. Сам блок заменили и перенесли ниже. Еще электрокару достался новый руль. Наконец, улучшена атмосферная подсветка, плюс заменили материалы отделки.

Обновленный глобальный Genesis Electrified GV70

О технике рестайлингового глобального электрокросса производитель пока не рассказал. В США для обновленной модели заявлена более емкая батарея – на 84 кВт*ч вместо 77,4 кВт*ч. Видимо, у «мирового» обновленного Electrified GV70 аналогичный аккумулятор. Дореформенный SUV бывает только с двухмоторным полным приводом: в Корее двигатели вместе выдают 435 л.с. и 700 Нм, при этом в режиме Overboost мощность может достигать 490 л.с. Со старой батареей на одной зарядке кроссовер способен проехать примерно 400 км.

Обновленный глобальный Genesis Electrified GV70

На домашний рынок обновленный Genesis Electrified GV70 выйдет в первом квартале следующего года, все характеристики раскроют ближе к дате старта продаж. И только затем рестайлинговый электрокроссовер начнут продавать в США и Европе.

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