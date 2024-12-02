Вообще, рестайлинговый электрический кроссовер Genesis Electrified GV70 раскрылся еще в ноябре в Штатах, но тогда премиальный суббренд компании Hyundai поделился первыми вводными лишь об американской версии. Теперь же показан глобальный модернизированный электрокросс. Напомним, «традиционный» кроссовер Genesis GV70 обновился весной текущего года.
Программа рестайлинга в целом такая же, как у модели с ДВС, хотя у электрокара есть свои особенности. В частности, у него собственный новый передний бампер, а на корме появилась другая хромированная накладка. Следом за «традиционным» кроссовером электроверсия также получила иное наполнение двухполосной головной оптики – в фарах отныне используется матричная технология MLA (Micro Lens Array). Кроме того, расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн колес (для электрокара предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски). Версии для США еще обещан электропривод лючка зарядки (лючок по-прежнему спрятан в имитирующую радиаторную решетку панель) – очевидно, аналогичная фишка досталась и «мировой» модели.
Внутри обновленный Genesis Electrified GV70 повторил «традиционный» кроссовер. Вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы установили единое 27-дюймовое табло. По центру все так же красуется овальный элемент, но вместо блока управления «климатом» в нем теперь дефлекторы обдува. Сам блок заменили и перенесли ниже. Еще электрокару достался новый руль. Наконец, улучшена атмосферная подсветка, плюс заменили материалы отделки.
О технике рестайлингового глобального электрокросса производитель пока не рассказал. В США для обновленной модели заявлена более емкая батарея – на 84 кВт*ч вместо 77,4 кВт*ч. Видимо, у «мирового» обновленного Electrified GV70 аналогичный аккумулятор. Дореформенный SUV бывает только с двухмоторным полным приводом: в Корее двигатели вместе выдают 435 л.с. и 700 Нм, при этом в режиме Overboost мощность может достигать 490 л.с. Со старой батареей на одной зарядке кроссовер способен проехать примерно 400 км.
На домашний рынок обновленный Genesis Electrified GV70 выйдет в первом квартале следующего года, все характеристики раскроют ближе к дате старта продаж. И только затем рестайлинговый электрокроссовер начнут продавать в США и Европе.
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