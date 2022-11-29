Британский рестомод на базе ВАЗ-2101: ревущий мотор Cosworth и бешеная динамика

Рестомодинг становится всё более популярным в западных странах, но, как правило, это очень дорогое удовольствие для состоятельных автолюбителей. Праворульная советская «копейка», доработанная британской фирмой Retroford, — приятное исключение: относительно бюджетно, но при этом мощно и качественно.

Машина, о которой здесь идёт речь, был построена ещё в 2018 году, так что, возможно, наши читатели о ней уже слышали, но на этой неделе жёлтая «заряженная» Lada стала героем популярного британского YouTube-канала The Late Brake Show, который ведёт телеведущий и автомобильный журналист Джонни Смит, — откуда мы и узнали о существовании этого необычного проекта и решили о нём вам рассказать.

Проект получил длинное название Lada Cosworth Duratec Street Sleeper, ключевые в нём последние два слова, которые точно перевести с английского на русский довольно сложно: слово Street — это, понятно, «улица», а вот у Sleeper много трактовок, нам наиболее подходящей кажется «лошадь, неожиданно пришедшая первой на скачках». Наш вариант — «скрытый уличный забияка», который может неожиданно обойти всех на светофоре.



За проектом Street Sleeper стоит инженер-механик Дэйв Колледж и его мастерская Retroford из города Корби (графство Нортгемптоншир). Основное направление деятельности Retroford — реставрация и тюнинг классических британских моделей Ford (в основном модели Cortina), но Lada на удивление органично вписалась в гараж Дэйва, а после прокачки по уровню доставляемого водителю удовольствия она даст фору многим Фордам.



Постройка рестомода заняла в общей сложности восемь месяцев, в качестве донора Дэйв купил на вторичном рынке за 500 фунтов стерлингов красную «копейку» 1981 года с правым рулём, 1200-кубовым мотором и 4-ступенчатой «механикой». Машину пришлось разобрать до винтика для реставрации кузова, который был изрядно потрёпан коррозией.



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Оригинальный мотор уступил место 2,3-литровому «атмофернику» Ford Cosworth Duratec мощностью около 240 л.с., а оригинальная коробка замещена 6-ступенчатой МКП от Mazda MX-5 с кастомным механизмом переключения в комплекте с керамическим сцеплением, самоблокирующимся дифференциалом и новыми, более выносливыми полуосями.



Подвеска — фордовский винегрет в обработке Дэйва Колледжа, многие детали пришлось подгонять и «перепиливать», спереди установлены стойки Bilstein от Capri вместо стандартных двойных поперечных рычагов, они потребовали кастомных чашек и усиления кузова и, надо отдать должное Дэйву, инсталляция выполнена весьма аккуратно. Рулевой механизм без усилителя взят от модели Escort. Конструкция задней зависимой подвески, по сути, осталась прежней, но по факту все компоненты новые. Дорожный просвет заметно уменьшен.



Доработанная «копейка» весит примерно 950 кг, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость — 240 км/ч. С такими характеристиками Lada может считаться полноценным спорткаром даже но современным меркам, а уж по меркам начала 80-х — это настоящий суперкар.



Аутентичный стиль советского седана между тем бережно сохранён, установлены олдскульные штампованные колёса, передние кресла с развитой боковой поддержкой, короткоходный рычаг МКП и это, если не считать разную мелочь, всё — визуально Лада осталась Ладой.

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Бюджет проекта — 24 000 фунтов стерлингов (1,76 млн рублей в переводе по текущему курсу) плюс собственное время. То есть ежели кто захочет себе такой же Lada Cosworth Duratec Street Sleeper, придётся хорошенько приплатить Дэйву за работу. Со своим экземпляром он пока расставаться не хочет.

