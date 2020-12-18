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Бронирование поможет сэкономить: Toyota предлагает Land Cruiser Prado на выгодных условиях

18.12.2020 805 0 0

Предложение актуально для тех российских клиентов, которые планируют купить внедорожник в следующем году.

 

Марка Toyota на сегодняшний день остаётся одной из самых популярных на российском рынке. С января по ноябрь 2020 года дилеры продали 82 420 машин, что позволило Тойоте занять седьмую строчку в десятке самых востребованных брендов. Одним из востребованных автомобилей в РФ по-прежнему остаётся рамный внедорожник Land Cruiser Prado. Сейчас местный офис японской компании предлагает забронировать модель на выгодных условиях.

На фото: Toyota Land Cruiser Prado

Российское представительство Toyota решило сохранить декабрьские цены на обновлённый Land Cruiser Prado: забронировать автомобиль 2020 года выпуска могут все клиенты, которые планируют купить внедорожник в следующем году. Оформить заявку можно в период до 31 декабря текущего года включительно.

В компании пояснили, что это решение было принято из-за высокого спроса на автомобиль: дело в том, что план продаж модели на текущий месяц уже перевыполнен вдвое. Согласно официальному сайту Toyota в РФ, сейчас стоимость Land Cruiser Prado варьируется в диапазоне от 2 760 000 до 4 933 000 рублей. 

Кроме того, покупатели могут воспользоваться действующим специальным предложением: при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин клиенты получают дополнительную выгоду до 100 тыс. рублей при покупке Land Cruiser Prado с двигателем объёмом 2,7 литра либо выгоду до 150 тыс. рублей в случае приобретения версии внедорожника с 2,8-литровым дизелем.

Как пояснили в российском офисе Toyota, чтобы зафиксировать нынешние условия покупки, клиентам необходимо воспользоваться услугой онлайн-бронирования на сайте www.toyota.ru (либо на сайтах официальных дилеров). В этом случае покупатели получат возможность выбрать LC Prado в нужной им версии: поиск ведётся среди автомобилей, которые есть в наличии на складе у дилеров, а также среди тех машин, которые находятся в процессе поставки или заказаны в производство. 

Благодаря возможности дистанционного бронирования автомобиля покупатели обновлённого Прадо могут экономить собственное время, кроме того, это позволяет им делать выбор в максимально безопасных и комфортных условиях (речь о пандемии коронавируса), то есть без лишних поездок по дилерским центрам в поисках нужной комплектации.

Напомним, Toyota Land Cruiser Prado пережил рестайлинг этой осенью. Автомобиль получил брутальные элементы стайлинга, новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также форсированный дизельный мотор объёмом 2,8 литра с отдачей в 200 л.с. Кроме того, у внедорожника есть эксклюзивная топовая комплектация Black Onyx. У неё максимальный уровень оснащения, включающий расширенный зимний пакет и современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 (в него в том числе входит функция распознавания дорожных знаков).

внедорожник Россия авторынок бизнес Toyota Toyota Land Cruiser Prado

 

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