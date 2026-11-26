Премьера smart #2 состоялась в прошлом месяце в рамках Парижского автосалона. Для марки smart это уже четвёртое поколение городского двухместного автомобиля, просто раньше у него были другие имена: сначала он назывался smart city coupe, затем smart fortwo, теперь smart #2.

Smart #2 предлагается только с электрической силовой установкой, тогда как прежде были бензиновые и даже дизельные версии.

Четыре поколения двухместных автомобилей smart

Smart #2 разработан и производится в Китае компанией smart Automobile — это созданное в 2019 году равнодолевое совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely. Основным рынком сбыта для марки smart вообще и для smart #2 является Европа, цены в Германии начинаются от 19 990 евро. В Китае smart #2 тоже продаётся, здесь он стоит от 99 900 юаней (13 705 евро в переводе по текущему курсу).

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В основе smart #2 лежит разработанная специально для этой модели платформа ECA (Electric Compact Architecture) с единственным электромотором на задней оси. На данный момент все версии оснащаются электромотором мощностью 60 кВт (82 л.с.) и литий-железо-фосфатной батареей CATL ёмкостью 35,8 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 410 км пробега по циклу CLTC или 290 км по циклу WLTP. До 100 км/ч smart #2 разгоняется за 11,6 с, максимальная скорость — 140 км/ч.

Скоро в гамме smart #2 появится гораздо более резвая версия Brabus — такая версия традиционно есть у всех моделей smart. Из досье в электронной базе китайского Минпрома мы узнали, что smart #2 Brabus получил электромотор мощностью 90 кВт (122 л.с.), а максимальная скорость у него увеличена до 150 км/ч. Весит спортивная малютка 1140 кг. Размерность передних шин — 185/50 R16, задних — 205/40 R16. Других технических подробностей пока нет.

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Внешние особенности версии Brabus — это колёса с аэродинамическими щитками в актуальном фирменном стиле Brabus, контрастные декоративные вставки, аэродинамический обвес по нижнему периметру кузова (накладки на бамперы и пороги). В виде опции будут предложены шильдики с надписью Performance и другие аксессуары. Интерьер пока не рассекречен.

Дата официальной премьеры smart #2 Brabus пока не объявлена.