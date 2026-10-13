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Кроха smart #2 полностью рассекречен, марка уже принимает заказы

13.10.2026 137 0 0
Кроха smart #2 полностью рассекречен, марка уже принимает заказы

Бренд smart провел премьеру ситикара с индексом #2. Субкомпакт доступен в виде заднеприводного электрокара, европейцам сейчас предложены три комплектации, а также лимитированная спецверсия.

С премьерой этого крохотного хэтча марка smart подзатянула. О том, что бренд вернется к истокам и снова выпустит двухместный ситикар, который станет наследником модели fortwo, стало известно еще в 2024 году. В 2025-м опубликовали первые тизеры и объявили товарное имя – smart #2. В конце того же года показали замаскированный тестовый прототип, причем кузов у него был как раз от fortwo, но с современной начинкой. В виде концепта smart #2 дебютировал в апреле года нынешнего. Потом были очередные тизеры и сертификат серийной модели. Ну а теперь на Парижском автосалоне наконец состоялась премьера малыша, одновременно объявлено о старте приема заказов – как в Европе, так и в Китае.

Новый smart #2 и прежние версии smart fortwo
Новый smart #2 и прежние версии smart fortwo
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Новый smart #2 и прежние версии smart fortwo
Новый smart #2 и прежние версии smart fortwo
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Напомним, что с 2019 года smart находится под контролем совместного предприятия Mercedes-Benz Group (тогда немецкий автогигант назывался еще Daimler) и китайского холдинга Geely Auto. Именно китайцы занимаются развитием марки, тогда как за немцами оставили дизайн. В Поднебесной же ведется производство всех современных моделей бренда. Под крылом Geely в гамму smart вошли привычные кроссоверы, в этом году ее еще пополнил гигантский лифтбек. Но успешным smart так и не стал. В общем, smart #2 – это важная модель для марки. С ней она надеется вновь вернуть любовь покупателей – хотя бы европейцев.

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smart #2 представляет собой заднеприводный электрокар с безрамочными дверями. Хэтч построен на платформе ECA (Electric Compact Architecture), разработанной специально для этой модели. Длина адресованного Европе smart #2 в зависимости от исполнения равна 2746 или 2764 мм, китайской версии – 2751 или те же 2764 мм. Колесная база едина для всех вариантов – 1875 мм. Для модели предусмотрены 15- или 16-дюймовые диски. Багажная дверь – двухсекционная, с откидывающимся нижним бортом. Отсек вмещает 305 литров.

В салоне установлены раздельные виртуальная приборка (8,8 дюйма) и экран мультимедийной системы (10,1 дюйма в Европе и 12,8 дюйма в Китае), круглые дефлекторы обдува. Между креслами есть подстаканник и дополнительный бокс с крышкой.

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На задней оси smart #2 расположен электромотор мощностью 82 л.с. (130 Нм). Ситикару положена батарея емкостью 35,8 кВт*ч, с ней кроха проедет 290 км по циклу WLTP. С 0 до 100 км/ч smart #2 разгоняется за 11,6 секунды, максимальная скорость – 140 км/ч.

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В Европе компакт предложен в трех основных комплектациях – Pure, Pure+ и Premium. В списке стандартного оборудования значатся упомянутые выше экраны, семь подушек безопасности, функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов, адаптивный круиз-контроль. В «средней» версии появляются подогрев водительского кресла и расширенный комплекс систем безопасности. Топовый компакт – это стеклянная крыша, экокожа, аудиосистема Sennheiser с семью динамиками, обогрев руля и подогрев пассажирского сиденья. Кроме того, новинка доступна в лимитированной спецверсии Couture Edition, выпущенной тиражом всего 999 экземпляров. Особое исполнение имеет золотистый декор, в этом цвете выполнены крыша, корпуса наружных зеркал, диски и детали в салоне. А впоследствии в Европе еще предложат «спортивную» версию Brabus с оригинальным дизайном.

smart #2 Couture Edition
smart #2 Couture Edition
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smart #2 Couture Edition
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smart #2 Couture Edition
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smart #2 Couture Edition
smart #2 Couture Edition
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Для Китая заявлены две комплектации – аналогичная спецверсия (но с другим названием; тоже тиражом 999 экземпляров) и вариант попроще.

Марка smart уже принимает предварительные заказы на крохотный электрокар. Например, в Германии, Италии и Франции smart #2 оценили в 19 990 – 25 690 евро (около 1,9 млн – 2,4 млн рублей по актуальному курсу). Полноценный выход на европейские рынки намечен на следующий год. В Китае тоже ведется прием предварительных заявок, там сейчас к заказу доступна лимитированная спецверсия за 112 999 юаней (1,4 млн рублей), базовый электрокар в КНР начнут продавать в ноябре.

хэтчбек Китай авторынок Париж электромобиль новинки Европа Smart Smart #2
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